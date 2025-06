Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin dominiert den Krypto-Markt

Die Bitcoin-Dominanz hat im Mai 2025 mit knapp 65 Prozent den höchsten Stand seit 2021 erreicht. Institutionelles Geld flutet den Markt, doch bleiben Altcoins in diesem Bull Run auf der Strecke? Erfahre, weshalb Bitcoin zwar derzeit den Ton angibt, aber es für eine Bitcoin-Only-Strategie dennoch der denkbar ungünstigste Zeitpunkt sein könnte.

Alles Weitere lest ihr hier: Bitcoin-Dominanz auf Vierjahreshoch: Jetzt Altcoins verkaufen?

Trumps Memecoin stürzt ab

Fight, fight, fight: Bislang ließ der Memecoin von Donald Trump den Worten des MAGA-Schlachtrufs wenige Taten folgen. Seit Launch im Januar, unmittelbar vor Donald Trumps Amtseinführung, ging es für den Kurs der Kryptowährung, mit einigen Höhen und Tiefen, kontinuierlich abwärts. Auf dem Konto steht nun ein Wertverlust von 85 Prozent, von ehemals 74 US-Dollar vor vier Monaten ist Official Trump auf derzeit 9 US-Dollar geradezu kollabiert. Auf eine Trendwende scheint momentan wenig hinzudeuten, selbst in guten Phasen konnte die Kryptowährung verhältnismäßig wenig Boden gutmachen. Hat Donald Trump nur einen kurzen Hype entfacht oder “fightet” sich der Coin tatsächlich noch mal zurück?

Die Antworten erhaltet ihr hier: TRUMP Coin: Memecoin am Ende oder kommt das Comeback?

SUI zieht Quartalsbilanz

Nur wenige Krypto-Projekte schaffen, was Sui vergönnt scheint: als ehemaliger Senkrechtstarter eine Top-Platzierung am Markt über längere Zeit zu behaupten. Das 2023 gelaunchte und damit noch vergleichsweise junge Projekt scheint sich den Rang jedoch erarbeitet zu haben. Denn auch das gelingt nicht jedem Projekt: Sui hat mit der Programmiersprache Move einen neuen Standard gesetzt. Während das über Umwege verwandte Projekt Aptos am Markt durchgereicht wird, scheint es, als würde sich Sui als eines der Prestigeprojekte am Markt festigen. Dagegen spricht jedoch eine im Vergleich zum Gesamtmarkt erheblich gesunkene Marktkapitalisierung im ersten Quartal. Zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen bei dem Hype-Projekt?

Das erfahrt ihr hier: Wie sich das Sui-Ökosystem entwickelt

Sind Stablecoins eine Gefahr für den Euro?

Ein Whitepaper der Digital Euro Association (DEA) mit dem Titel “The Role of Stablecoins in Financial Sovereignty” untersucht die Auswirkungen von Stablecoins auf die finanzielle Souveränität, insbesondere in Europa. Den Aufstieg von USDT und Co. beschreiben die Autoren als Schlüsselmoment in der Evolution der globalen Finanzwelt. Die Autoren sehen darin jedoch auch die Gefahr einer “digitalen Dollarisierung” und die Erosion der finanziellen Unabhängigkeit des Euroraums.

Was dahinter steckt, lest ihr hier: Neue Studie: Stablecoins als “Gefahr für den Euro”

SPX6900 erklärt dem S&P500 den Krieg

Während der Krypto-Markt nach dem neuen Bitcoin-Allzeithoch etwas ins Stottern geriet, konnte sich der eigentlich schon in die Irrelevanz abdriftende Memecoin SPX6900 den Weg gen Norden bahnen und ist nun in Reichweite zu seinem Allzeithoch. Doch das angestrebte Ziel liegt in einer ganz anderen Sphäre: Der Aktienindex SPX mit den 500 größten börsennotierten US-Unternehmen soll übertroffen werden. Wie der S&P500 die früheren Generationen reich machte, soll es der Memecoin nun mit den jungen Leuten machen – diese sehen sich angesichts immer höherer Immobilienpreise vom System im Stich gelassen. Erreicht werden soll dies mit Memes, einer Community, die ihresgleichen sucht und dabei demonstrativ den Blick auf den Chart vermeidet.

Alle Infos gibt es hier: SPX6900: Online-Kult will mit Memecoin den S&P 500 übertreffen