SPX6900: Online-Kult will mit Memecoin den S&P 500 übertreffen

In diesem Artikel erfährst du: Warum der totgeglaubte Memecoin ein Comeback hinlegt

Welche gesellschaftlichen Faktoren den Kurs anheizen sollen

Wieso SPX6900-Anhänger nicht auf den Chart blicken dürfen

Welchen Kurs Murad für SPX6900 prognostiziert

Was Anleger unbedingt beachten sollten

Während der Krypto-Markt nach dem neuen Bitcoin-Allzeithoch etwas ins Stottern geriet, konnte sich der eigentlich schon in die Irrelevanz abdriftende Memecoin SPX6900 den Weg gen Norden bahnen und ist nun in Reichweite zu seinem Allzeithoch. Doch das angestrebte Ziel liegt in einer ganz anderen Sphäre: Der Aktienindex SPX mit den 500 größten börsennotierten US-Unternehmen soll übertroffen werden. Wie der S&P500 die früheren Generationen reich machte, soll es der Memecoin nun mit den jungen Leuten machen – diese sehen sich angesichts immer höherer Immobilienpreise vom System im Stich gelassen. Erreicht werden soll dies mit Memes, einer Community, die ihresgleichen sucht und dabei demonstrativ den Blick auf den Chart vermeidet.

