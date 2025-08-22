App herunterladen
Krypto in DACH Wie das Bundesfinanzministerium jetzt Krypto-Anleger ins Visier nimmt

Strikte Meldepflichten für Krypto-Transaktionen und gläserne Anleger ab 2026? Warum die Umsetzung der DAC8-Richtlinie für Unruhe in der deutschen Bitcoin- und Krypto-Szene sorgt.

Bitcoin-Kurs113,173.00 $-0.64 %
Ein Mann in Anzug und Krawatte spricht an einem Podium mit einem Namensschild, auf dem Klingbeil steht, und gestikuliert mit seinen Händen während einer Pressekonferenz mit automatisch gespeichertem Entwurf.

Beitragsbild: picture alliance

 | Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) möchte sich keine Krypto-Steuern entgehen lassen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Maßnahmen die Bundesregierung gegen Krypto-Steuersünder ergreift
  • Was sich ab 2026 konkret für deutsche Anleger ändert
  • Vor welchen fragwürdigen Krypto-Anbietern die BaFin warnt
  • Wie Bitpanda, AllUnity und SPAR jetzt Bitcoin und Stablecoins in den Mainstream bringen

Sommerpause hin oder her – mit der Aussicht auf eine Erhöhung der Steuereinnahmen treibt die Bundesregierung ihre Krypto-Transparenzpläne auch im August voran. Ein Gesetzesvorschlag der schwarz-roten Koalition sieht strengere Überwachungsmaßnahmen für Krypto-Börsen und andere -Dienstleister vor. In der Community stoßen die Pläne auf wenig Gegenliebe, denn viele Anleger sehen in der Umsetzung der EU-DAC8-Richtlinie einen Angriff auf ihre Privatsphäre. Welche Schritte das Finanzministerium jetzt ergreifen will, um Krypto-Steuersündern auf die Schliche zu kommen. Außerdem: Wovor die BaFin warnt und wie drei Unternehmen die Mainstream-Adoption erheblich beschleunigen. Hier sind die wichtigsten Krypto-News im deutschsprachigen Raum.

