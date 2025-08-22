In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Maßnahmen die Bundesregierung gegen Krypto-Steuersünder ergreift
- Was sich ab 2026 konkret für deutsche Anleger ändert
- Vor welchen fragwürdigen Krypto-Anbietern die BaFin warnt
- Wie Bitpanda, AllUnity und SPAR jetzt Bitcoin und Stablecoins in den Mainstream bringen
Sommerpause hin oder her – mit der Aussicht auf eine Erhöhung der Steuereinnahmen treibt die Bundesregierung ihre Krypto-Transparenzpläne auch im August voran. Ein Gesetzesvorschlag der schwarz-roten Koalition sieht strengere Überwachungsmaßnahmen für Krypto-Börsen und andere -Dienstleister vor. In der Community stoßen die Pläne auf wenig Gegenliebe, denn viele Anleger sehen in der Umsetzung der EU-DAC8-Richtlinie einen Angriff auf ihre Privatsphäre. Welche Schritte das Finanzministerium jetzt ergreifen will, um Krypto-Steuersündern auf die Schliche zu kommen. Außerdem: Wovor die BaFin warnt und wie drei Unternehmen die Mainstream-Adoption erheblich beschleunigen. Hier sind die wichtigsten Krypto-News im deutschsprachigen Raum.
