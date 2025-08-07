In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Risiken Renten haben
- Warum ein Bitcoin-Sparplan langfristig eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente sein kann
- Wie sich durch trotz Kursschwankungen ein stabiles Vermögen aufbauen lässt
- Wann ein Einstieg in den Bitcoin-Sparplan sinnvoll ist
Die Frage, wie man sich finanziell für das Alter absichert, beschäftigt viele junge Menschen, die gerade ins Berufsleben starten. Früher waren Kinder die Absicherung im hohen Alter, seit mehreren Jahrzehnten ist es die gesetzliche Rente. Doch viele junge Menschen fragen sich: Reicht das überhaupt noch? In einer Zeit, in der Inflation die Kaufkraft schmälert und der demografische Wandel nicht gerade zugunsten Deutschlands ausfällt, braucht es mehr als nur staatliche Absicherung. Eine Option, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, ist der Bitcoin-Sparplan.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden