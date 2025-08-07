App herunterladen
Krypto meets TradFi Rente oder Bitcoin-Sparplan? Wie junge Menschen heute fürs Alter vorsorgen sollten

Die gesetzliche Rente bietet lediglich eine Grundabsicherung. Wer im Alter finanziell frei sein möchte, sollte daher frühzeitig zusätzlich vorsorgen. Ein langfristiger Bitcoin-Sparplan kann dabei helfen, Vermögen aufzubauen und die Inflation auszugleichen.

Josip Filipovic
Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mit der finanziellen Absicherung im Alter sollte man früh beginnen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Risiken Renten haben
  • Warum ein Bitcoin-Sparplan langfristig eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente sein kann
  • Wie sich durch trotz Kursschwankungen ein stabiles Vermögen aufbauen lässt
  • Wann ein Einstieg in den Bitcoin-Sparplan sinnvoll ist

Die Frage, wie man sich finanziell für das Alter absichert, beschäftigt viele junge Menschen, die gerade ins Berufsleben starten. Früher waren Kinder die Absicherung im hohen Alter, seit mehreren Jahrzehnten ist es die gesetzliche Rente. Doch viele junge Menschen fragen sich: Reicht das überhaupt noch? In einer Zeit, in der Inflation die Kaufkraft schmälert und der demografische Wandel nicht gerade zugunsten Deutschlands ausfällt, braucht es mehr als nur staatliche Absicherung. Eine Option, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, ist der Bitcoin-Sparplan.

