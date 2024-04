Sell in May and Go Away?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Muster aus der Vergangenheit darauf hindeuten, ob Bitcoin im Mai fallen oder steigen wird

Warum Bitcoin ETFs auch im Mai enttäuschen dürften und die regulatorische Situation in den USA den Druck auf die Kurse erhöht

Wie die Zinssituation in den USA aktuell auf die Kurse der Kryptowährungen drückt

Warum es für Altcoins im Mai besser aussieht als für Bitcoin

Was die Sentiment-Indikatoren signalisieren und welche Handelsstrategie sich im Mai anbieten könnte

Nach dem Bitcoin Halving am 19. April ist das passiert, was auch bei den vorherigen Halvings passiert ist: nichts. Der Kursanstieg ist ausgeblieben, dem Markt fehlt es an Impulsen. Schlimmer noch: eine Korrektur hat sich eingestellt. Seit Anfang April ist die Gesamtmarktkapitalisierung von 2,7 Billionen US-Dollar auf 2,3 Billionen US-Dollar abgefallen. Geht man nach der Börsenweisheit: “Sell in May and go away”, dürfte es in den kommenden Wochen noch weiter abwärts gehen. Mit Blick auf die Vergangenheit ist das Bild allerdings weniger eindeutig.

