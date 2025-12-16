Krypto-Markt richtungslos: Wieso wir von Zukäufen absehen

In Anbetracht einer schwierigen Situation am Krypto-Markt wurde vorerst keine neuen Zukäufe im Musterdepot getätigt.

Der Krypto-Markt muss nach einer Erholung in der Vorwoche erneut Federn lassen – Anleger trennten sich in Anbetracht der dieswöchigen Datenflut in den USA und einer möglichen Zinserhöhung in Japan vermehrt von Risiko-Assets. Verstärkt wurde die neuerliche Schwäche durch eine Kurskonsolidierung am US-Aktienmarkt, was die Richtigkeit einer selektiven Akkumulation in unserem Depot untermauert. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Der Kurs von Bitcoin fiel zu Wochenbeginn zwischenzeitlich unter 86.000 US-Dollar, was massive Long-Liquidationen zur Folge hatte. Einen Tag vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten bewegten sich Anleger damit wieder vermehrt an die Seitenlinie. Insbesondere Ethereum, musste nach einer relativen Outperformance in der Vorwoche deutlicher Federn lassen und verlor auf 24-Stundenbasis mehr als sechs Prozent an Wert. Auch der Privacy-Coin Zcash sowie das DeFi-Projekt Aave notieren seit Wochenanfang rund vier Prozent schwächer. In Anbetracht der zweistelligen Kurszuwächse in der letzten Handelswoche bewegt sich der neuerliche Kursrücksetzer aber noch im Rahmen.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Musterportfolio ist unverändert in sechs Coins investiert. Neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) befinden sich weiterhin Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Aave (AAVE) sowie Binance Coin (BNB) und Zcash (ZEC) im Depot. Zu knapp 60 Prozent ist das Investitionskapital weiterhin im Stablecoin Tether (USDT) angelegt. Der hohe “Cash”-Bestand scheint sich im Zuge der aktuellen Kursrücksetzer auszuzahlen. Infolge der jüngsten Kurskonsolidierung weist das Portfolio einen überschaubaren Kursverlust von 1,8 Prozent im Wochenvergleich auf.

Das BTC-ECHO Musterdepot ist leicht im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter Portfolio alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Keine neuen Transaktionen in den letzten sieben Handelstagen

Seit der Akkumulation vom Binance-Coin (BNB) sowie Zcash (ZEC) in der Vorwoche, haben wir in Anbetracht der Zahlenflut und den schwer zu prognostizierenden Auswirkungen auf die Kurse an den Finanzmärkten von weiteren Zukäufen abgesehen. Getreu dem Motto: “Let the Dust settle”, heißt es aktuell Ruhe zu bewahren. Zukünftige Kauflevels (sofern es Käufe gibt) werden immer in der App angezeigt. Um die Zukäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abzubilden, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden bis zum 23. Dezember einen Willkommensbonus von 50 Euro erhalten können.

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Markt ist unverändert hin- und hergerissen. Die erhoffte nachhaltige Trendwende blieb trotz einer starken letzten Handelswoche weiterhin aus. Zwar konnten die im Musterdepot vorhandenen Kryptowährungen wichtige Kursunterstützungen bislang verteidigen und mehrheitlich höhere Tiefs generieren, solange die Kursstabilisierung jedoch auf wackeligen Füßen steht, halten wir unverändert an einer hohen Cash-Quote im Depot fest. Nur wenn frische bullishe Marktimpulse zu erkennen sind, dürfte unser Anlageverhalten risikoaffiner werden und neue Zukäufe getätigt werden. Insbesondere den Einfluss der neusten US-Inflationsdaten sowie die Leitzinsentscheidung in Japan auf die Kurse am Krypto-Markt gilt es daher abzuwarten.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Bitcoin notiert mit rund 87.000 US-Dollar rund vier Prozent unterhalb seines Vorwochenniveaus. Damit konnte die Krypto-Leitwährung seine gleitende Durchschnittslinie EMA20 weiterhin nicht nachhaltig zurückerobern. Der Bitcoin-Kurs scheiterte trotz US-Leitzinssenkung abermals dynamisch am Widerstandsbereich um 94.000 US-Dollar. Der Abverkauf zu Wochenbeginn sorgte für ein erneutes Aufbiegen des unteren Bollinger-Bands im Tageschart gen Süden, was als Indiz der Schwäche zu werten ist. Immerhin konnten das Käuferlager den wichtigen horizontalen Support bei 86.000 vorerst verteidigen. Bitcoin bewegt sich damit weiterhin in seiner Seitwärtsrange zwischen 94.000 US-Dollar und 86.000 US-Dollar. Liefern die Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen frische Impulse und der BTC-Kurs verlässt diese Handelsspanne, ist eine dynamische Trendbewegung wahrscheinlich. Die Bitcoin-Kursanalyse aus der Vorwoche identifiziert mögliche Kursziele auf der Ober- und Unterseite.

Bitcoin notiert mit rund 87.000 US-Dollar rund vier Prozent unterhalb seines Vorwochenniveaus. Damit konnte die Krypto-Leitwährung seine gleitende Durchschnittslinie EMA20 weiterhin nicht nachhaltig zurückerobern. Der Bitcoin-Kurs scheiterte trotz US-Leitzinssenkung abermals dynamisch am Widerstandsbereich um 94.000 US-Dollar. Der Abverkauf zu Wochenbeginn sorgte für ein erneutes Aufbiegen des unteren Bollinger-Bands im Tageschart gen Süden, was als Indiz der Schwäche zu werten ist. Immerhin konnten das Käuferlager den wichtigen horizontalen Support bei 86.000 vorerst verteidigen. Bitcoin bewegt sich damit weiterhin in seiner Seitwärtsrange zwischen 94.000 US-Dollar und 86.000 US-Dollar. Liefern die Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen frische Impulse und der BTC-Kurs verlässt diese Handelsspanne, ist eine dynamische Trendbewegung wahrscheinlich. Die Bitcoin-Kursanalyse aus der Vorwoche identifiziert mögliche Kursziele auf der Ober- und Unterseite. Ethereum (ETH): Der mehrfache Kursabpraller an der 50-Tagelinie in der Vorwoche hat Spuren hinterlassen. In der Folge fiel der Ether-Kurs zurück bis an die horizontale Unterstützung bei 2.880 US-Dollar und hat seine jüngste Aufwärtsbewegung komplett negiert. Sich zusammenziehende Bollinger-Bänder auf 4-Stundenbasis hatten frühzeitig auf eine bevorstehende Ausbruchsbewegung hingewiesen. Auf der Oberseite fungiert die 20-Tagelinie um 3.062 US-Dollar nun als Widerstand. Erst eine dynamische Rückeroberung würde weiteres Kurspotenzial in Richtung 50-Tagelinie im Bereich 3.250 US-Dollar aktivieren. Hingegen würde ein Abverkauf unter das Monatstief bei 2.740 US-Dollar den Abgabedruck weiter erhöhen und das Vormonatstief bei 2.637 US-Dollar wieder in den Anlegerfokus rücken.

Der mehrfache Kursabpraller an der 50-Tagelinie in der Vorwoche hat Spuren hinterlassen. In der Folge fiel der Ether-Kurs zurück bis an die horizontale Unterstützung bei 2.880 US-Dollar und hat seine jüngste Aufwärtsbewegung komplett negiert. Sich zusammenziehende Bollinger-Bänder auf 4-Stundenbasis hatten frühzeitig auf eine bevorstehende Ausbruchsbewegung hingewiesen. Auf der Oberseite fungiert die 20-Tagelinie um 3.062 US-Dollar nun als Widerstand. Erst eine dynamische Rückeroberung würde weiteres Kurspotenzial in Richtung 50-Tagelinie im Bereich 3.250 US-Dollar aktivieren. Hingegen würde ein Abverkauf unter das Monatstief bei 2.740 US-Dollar den Abgabedruck weiter erhöhen und das Vormonatstief bei 2.637 US-Dollar wieder in den Anlegerfokus rücken. Solana (SOL): Solana konnte den Resistbereich um 145 US-Dollar abermals nicht überwinden. Bereits die EMA20 auf Tagesbasis fungierte seit letzter Woche als unüberwindbare Kurshürde. Erst ein Sprung über das Wochenhoch bei 135 US-Dollar und der damit einhergehenden Rückeroberung der 20-Tagelinie würde die Wahrscheinlichkeit eines Angriffsversuchs auf den Resistbereich um das Vorwochenhoch wieder erhöhen. Eine Aufgabe der horizontalen Unterstützung bei 126 US-Dollar dürfte den SOL-Kurs hingegen bis mindestens 121 US-Dollar zurückkommen lassen. In Anbetracht der vergleichsweise geringen Erholungsdynamik ist auch ein Abverkauf auf ein neues Verlaufstief in Richtung 114 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden.

Solana konnte den Resistbereich um 145 US-Dollar abermals nicht überwinden. Bereits die EMA20 auf Tagesbasis fungierte seit letzter Woche als unüberwindbare Kurshürde. Erst ein Sprung über das Wochenhoch bei 135 US-Dollar und der damit einhergehenden Rückeroberung der 20-Tagelinie würde die Wahrscheinlichkeit eines Angriffsversuchs auf den Resistbereich um das Vorwochenhoch wieder erhöhen. Eine Aufgabe der horizontalen Unterstützung bei 126 US-Dollar dürfte den SOL-Kurs hingegen bis mindestens 121 US-Dollar zurückkommen lassen. In Anbetracht der vergleichsweise geringen Erholungsdynamik ist auch ein Abverkauf auf ein neues Verlaufstief in Richtung 114 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Aave (AAVE) : Aave prallte in der Vorwoche wiederholt an der 50-Tagelinie um 200 US-Dollar gen Süden ab. In der Folge korrigierte der Kurs zu Wochenbeginn auf 178 US-Dollar. Damit bewegt sich der Kurs des DeFi-Projekts weiter in einer engen Handelsrange, eingeengt zwischen oberem und unterem Bollinger-Band im Tageschart. Mit aktuell 189 US-Dollar konnte sich der Kurs in den letzten Stunden vorerst leicht gen Norden erholen. Eine nachhaltige Rückeroberung der EMA50 bei 200 US-Dollar würde die Vorwochenhochs um 207 wieder in den Fokus rücken. Sollte sich der Kurs darüber stabilisieren können, käme die 228 US-Dollar als Anstiegsziele in den Blick. Fällt der Kurs hingegen auf ein neues Wochentief zurück und biegt das untere Bollinger-Band bei 174 US-Dollar gen Süden auf, muss ein Retest des Monatstiefs bei 163 US-Dollar eingeplant werden.

: Aave prallte in der Vorwoche wiederholt an der 50-Tagelinie um 200 US-Dollar gen Süden ab. In der Folge korrigierte der Kurs zu Wochenbeginn auf 178 US-Dollar. Damit bewegt sich der Kurs des DeFi-Projekts weiter in einer engen Handelsrange, eingeengt zwischen oberem und unterem Bollinger-Band im Tageschart. Mit aktuell 189 US-Dollar konnte sich der Kurs in den letzten Stunden vorerst leicht gen Norden erholen. Eine nachhaltige Rückeroberung der EMA50 bei 200 US-Dollar würde die Vorwochenhochs um 207 wieder in den Fokus rücken. Sollte sich der Kurs darüber stabilisieren können, käme die 228 US-Dollar als Anstiegsziele in den Blick. Fällt der Kurs hingegen auf ein neues Wochentief zurück und biegt das untere Bollinger-Band bei 174 US-Dollar gen Süden auf, muss ein Retest des Monatstiefs bei 163 US-Dollar eingeplant werden. Binance Coin (BNB): Der BNB-Kurs oszilliert weiter um die 200-Tagelinie. Die Schwäche zu Wochenbeginn sorgte für einen erneuten Rückfall unter die Bull-Bear Linie und ließ den Kurs bis an das untere Bollinger-Band bei 847 US-Dollar zurückfallen. Frisches Anstiegspotenzial würde sich erst bei einem Sprung über die 898 US-Dollar ergeben. Sodann käme der multiple Widerstaand aus Vorwochenhoch, 50-Tagelinie und oberen Bollinger-Band bei 924 US-Dollar als Zielmarke in den Blick. Sollte der Binance Coin diesen Resist sprengen können, ergäbe sich weiteres Kurspotenzial in Richtung 950 US-Dollar. Bleibt der Kurs hingegen unterhab der 200-Tagelinie bei 882 US-Dollar gedeckelt, und rutscht in der Folge auf ein neues Wochentief ab, wäre ein Retest des horizontalen Supports bei 825 US-Dollar wahrscheinlich.

Der BNB-Kurs oszilliert weiter um die 200-Tagelinie. Die Schwäche zu Wochenbeginn sorgte für einen erneuten Rückfall unter die Bull-Bear Linie und ließ den Kurs bis an das untere Bollinger-Band bei 847 US-Dollar zurückfallen. Frisches Anstiegspotenzial würde sich erst bei einem Sprung über die 898 US-Dollar ergeben. Sodann käme der multiple Widerstaand aus Vorwochenhoch, 50-Tagelinie und oberen Bollinger-Band bei 924 US-Dollar als Zielmarke in den Blick. Sollte der Binance Coin diesen Resist sprengen können, ergäbe sich weiteres Kurspotenzial in Richtung 950 US-Dollar. Bleibt der Kurs hingegen unterhab der 200-Tagelinie bei 882 US-Dollar gedeckelt, und rutscht in der Folge auf ein neues Wochentief ab, wäre ein Retest des horizontalen Supports bei 825 US-Dollar wahrscheinlich. Zcash (ZEC): Der Kurs des Privacy-Coins Zcash muss sich der neuerlichen Schwäche am Krypto-Markt ebenfalls beugen und prallte in der Vorwoche am wichtigen Kursziel bei 470 US-Dollar gen Süden ab. Zwischenzeitlich korrigiert der Kurs um 20 Prozentpunkte auf 375 US-Dollar, kann sich ausgehend von dieser Zwischentief auf aktuell 408 US-Dollar erholen. Vorerst handelt der ZEC-Kurs damit jedoch wieder unterhalb seiner 20-Tagelinie. Erst ein Sprung zurück über die 425 US-Dollar würde eine Folgebewegung auf 455 US-Dollar ermöglichen. Kann sich der ZEC-Kurs in diesem Bereich festbeißen, käme das Vorwochenhoch bei 470 US-Dollar weider in den Fokus der Investoren. Sollte Zcash hingegen im Bereich der 408 US-Dollar neue Schwächeanzeichen zeigen und das Wochentief dynamisch unterbieten, kann einer Korrekturausweitung in Richtung 342 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden.

Der Kurs des Privacy-Coins Zcash muss sich der neuerlichen Schwäche am Krypto-Markt ebenfalls beugen und prallte in der Vorwoche am wichtigen Kursziel bei 470 US-Dollar gen Süden ab. Zwischenzeitlich korrigiert der Kurs um 20 Prozentpunkte auf 375 US-Dollar, kann sich ausgehend von dieser Zwischentief auf aktuell 408 US-Dollar erholen. Vorerst handelt der ZEC-Kurs damit jedoch wieder unterhalb seiner 20-Tagelinie. Erst ein Sprung zurück über die 425 US-Dollar würde eine Folgebewegung auf 455 US-Dollar ermöglichen. Kann sich der ZEC-Kurs in diesem Bereich festbeißen, käme das Vorwochenhoch bei 470 US-Dollar weider in den Fokus der Investoren. Sollte Zcash hingegen im Bereich der 408 US-Dollar neue Schwächeanzeichen zeigen und das Wochentief dynamisch unterbieten, kann einer Korrekturausweitung in Richtung 342 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Angesichts der Zahlenflut in dieser Woche sehen wir kurzfristig von weiteren Zukäufen ab. Der Abverkauf in den letzten 24 Stunden untermauert die schwierige Marktsituation. Deutliche Abflüsse aus den Spot ETFs bei Bitcoin und Ethereum in einem Umfang von 357 Millionen US-Dollar respektive 224 US-Dollar bestätigen die Unsicherheit unter Anlegern. Wir bleiben daher bei unserer defensiven Haltung und planen weitere Zukäufe erst bei mehr Klarheit nach Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten in den kommenden Handelstagen.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In dieser Woche schauen Anleger auf die Veröffentlichung der neusten Inflationszahlen in den USA sowie auf die Leitzinsentscheidung der japanischen Notenbank BOJ. Am Donnerstagnachmittag sowie in den frühen Morgenstunden am Freitag ist mit erhöhter Handelsvolatilität zu rechnen.

Empfohlenes Video Warum Bitcoin an der 90.000-Dollar-Marke festhängt

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

