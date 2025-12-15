“Pure Manipulation”: Bitcoin stürzt unter 86.000 US-Dollar

- Zum Auftakt der Handelswoche haben Bitcoin-Bullen erneut einen kräftigen Dämpfer zu verdauen. Die Krypto-Leitwährung rutscht auf unter 86.000 US-Dollar. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden ist das ein Minus von knapp 3 Prozent.
- Ethereum fällt währenddessen unter die Marke von 3.000 US-Dollar, XRP notiert bei 1,9 US-Dollar und Solana bei 125 US-Dollar. Laut Daten von CoinGlass wurden in den vergangenen vier Stunden über 380 Millionen US-Dollar an Long-Positionen liquidiert.
- Auf den Aktienmärkten ist es derweil verhältnismäßig ruhig. S&P500 (-0,1 Prozent), Nasdaq 100 (-0,3 Prozent) und Co. notieren leicht im Minus. Eine Erklärung für den Krypto-Abverkauf lässt sich hier also nur bedingt finden.
- Beunruhigend ist die Kursentwicklung von Bitcoin besonders vor dem Hintergrund, dass Strategy heute bekanntgegeben hat, fast eine Milliarde US-Dollar in BTC investiert zu haben. Auch Ethereum-Treasury-Company BitMine hat heute mitgeteilt, dass es ETH im Wert von rund 320 Millionen US-Dollar erworben hat.
- Krypto-Influencer “Tracer” spricht angesichts von Wallet-Bewegungen bei Binance und Market Maker Wintermute von “purer Manipulation”. Auf dem von ihm geposteten Screenshot sieht man jedoch nur Bitcoin-Transfers von Binances Hot Wallet an verschiedene Adressen (unter anderem Exchange-Deposit-Adressen).
- Solche Bewegungen passieren bei großen Börsen allerdings regelmäßig und sind oft ganz normale Kundenabhebungen, Wallet-Management oder Liquiditäts-Rebalancing. Inwieweit Binance und Wintermute den Krypto-Markt manipulieren ist also reine Spekulation.
- Viele Marktteilnehmer glauben weiter an den Vierjahreszyklus und erwarten daher einen längerfristigen Krypto-Winter. Die Bullen sind dagegen der Ansicht, dass sich der Markt aufgrund der institutionellen Adoption grundlegend verändert hat.
- Die aktuelle Kursentwicklung bestärkt die Bären in ihrer Position. Sentiment-Indikatoren sowie der RSI (Relative Strength Index) signalisieren jedoch, dass Bitcoin aktuell überverkauft ist.
- Gerade, weil der Krypto-Markt derzeit von einer Mischung aus Apathie und Angst erfasst wird, könnten sich für Anleger jetzt Chancen ergeben. Nicht zuletzt Investorenlegende Warren Buffett empfahl schließlich einst: “Sei gierig, wenn andere ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig sind.”
- Möchtest du Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Bis 23. Dezember erhältst du dort 50 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 50 Euro kaufst.
Empfohlenes Video
Zcash: Wie viel ist wirklich am Privacy-Hype dran?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+