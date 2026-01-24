Krypto-Jobs: Wo Bewerber jetzt 100.000 US-Dollar verdienen

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum und welche Non-Tech-Rollen im Krypto-Bereich stark gefragt sind
- Welche KI-Kompetenzen inzwischen zur Grundvoraussetzung gehören
- In welchen europäischen Ländern sich das Krypto-Gehalt besonders lohnt – und wie die DACH-Region abschneidet
Die gute Nachricht vorweg: Der Web3-Arbeitsmarkt verzeichnete 2025 Rekordzahlen bei den Stellenausschreibungen. Das zeigt der neue Web3.Career Intelligence Report, der über 80.000 Job Postings von mehr als 15.900 Unternehmen ausgewertet hat. Die monatlichen Ausschreibungen haben zuletzt Spitzenwerte von über 1.200 erreicht, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Bärenmarkt-Tief von unter 200 im Jahr 2023. Doch hinter den Rekordzahlen verbirgt sich ein fundamentaler Wandel. Die Branche ist vom Experimentiermodus in eine Phase übergegangen, in der bestehende Produkte nicht mehr getestet, sondern konsequent umgesetzt, skaliert und in den Markt gedrückt werden. Wer im Krypto-Arbeitsmarkt bestehen will, muss mit der Zeit gehen.
