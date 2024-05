In diesem Artikel erfährst du: Warum das Halving für Bitcoin ein so wichtiges Ereignis war

Wie die Kryptoleitwährung die Welt zum Positiven verändern kann

Ob El Salvador als Vorreiter oder eher als mahnendes Negativbeispiel gesehen werden sollte

Wo er Bitcoin in einem Jahr sieht

Weltweit sehen sich Menschen mit einer beschleunigten Entwertung ihrer Fiatwährungen konfrontiert. Vor allem in Schwellenländern wie Argentinien und der Türkei ist die Situation dramatisch. Abhilfe könnte Bitcoin schaffen, das meint zumindest Sebastian Markowsky. Bei der CAC in Frankfurt traf BTC-ECHO auf den Geschäftsführer und Managing Director bei Capitalmind Investec für den Bereich Technologie in Deutschland sowie Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG.

Kürzlich erschien von ihm das Buch “Rettungsanker Bitcoin – Wie uns das digitale Gold vor der Inflation schützen kann“, welches unter Mitwirkung des im Januar überraschend verstorbenen Ökonomen und Krypto-Experten Philipp Sander entstand. Ein Gespräch darüber, warum die Krypto-Leitwährung ein besserer Wertspeicher ist als Gold und der Fall El Salvador noch immer unterschätzt wird.

