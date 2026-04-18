Für viele Anleger ist Staking längst zu einem essenziellen Baustein im Krypto-Portfolio geworden. Das sind die risikoärmsten Möglichkeiten, ein passives Einkommen zu generieren.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Staking-Coins Anlegern stabile Renditen von drei bis sieben Prozent liefern

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2026 wird es mit klassischen Zinsanlagen zunehmend schwer, reale Renditen zu erzielen. Zehnjährige Bundesanleihen liegen aktuell bei rund drei Prozent pro Jahr; das reicht kaum, um die Inflation auszugleichen.

Trotzdem haben festverzinsliche Wertpapiere weiterhin ihren Platz im Portfolio. Spannend wird es jedoch für Anleger, die konservativ aufgestellt sind und dennoch passives Einkommen generieren möchten: Krypto-Staking.

Dabei geht es nicht um unrealistische Renditeversprechen aus dubiosen DeFi-Projekten, sondern um etablierte Proof-of-Stake-Netzwerke mit transparenter und nachvollziehbarer Ertragsstruktur. Richtig eingesetzt, kann Staking eine stabile Zusatzrendite liefern und sich durchaus mit klassischen Anlageklassen messen.

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