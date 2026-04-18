Immer mehr Firmen und Protokolle kaufen die Stretch-Vorzugsaktie von Strategy, um sich laufende Erträge und ein bitcoin-nahes Exposure zu sichern.

Rund um die hochverzinste Vorzugsaktie STRC von Strategy formiert sich derzeit eine neue Klasse von Krypto-Treasury-Unternehmen. Immer mehr Firmen bauen Positionen in dem Papier auf, um sich ein bitcoin-nahes Exposure zu sichern, ohne direkt in die Kryptowährung selbst investieren zu müssen. Zugleich lockt die Aktie mit laufenden Erträgen, da Strategy auf STRC derzeit eine annualisierte Dividende von 11,5 Prozent zahlt, die monatlich in bar ausgeschüttet wird. Auch im DeFi-Sektor gewinnt STRC spürbar an Bedeutung. Dort wird die Aktie inzwischen tokenisiert, in Renditestrategien eingebunden und als Grundlage für neue, stärker strukturierte Krypto-Produkte genutzt.

STRC ist ein Wertpapier von Strategy, dem mit Abstand größten börsennotierten Bitcoin-Halter. Die Stablecoin-artige Vorzugsaktie mit einem Soft Peg bei 100 US-Dollar dient als Finanzierungsinstrument für die weitere Bitcoin-Akkumulation. Wird das Produkt über dem Nennwert gehandelt, gibt das Saylorsche Bitcoin-Imperium neue Papiere aus. Investoren erhalten dafür eine mehr als lukrative Dividende und die Erlöse aus der Emission neuer Aktien fließen in weitere Bitcoin-Käufe.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist das Interesse an dem Papier zuletzt massiv angestiegen – STRC verzeichnete in der vergangenen Woche ein neues Rekordvolumen. Bereits im März war STRC der Haupttreiber für die Bitcoin-Erholung.

STRC im DeFi-Loop

Mit dem steigenden Handelsvolumen wächst auch die Zahl der Unternehmen und Protokolle, die STRC gezielt in ihre Strategien einbauen. Saturn Credit, eine Plattform für bitcoin-besicherte Ertragsstrategien, baute kurz nach dem Start eine STRC-Position im Wert von 15 Millionen US-Dollar auf. Auch das Onchain-Kreditprotokoll Apyx hält inzwischen 800.000 Aktien und will zu den größten STRC-Haltern aufsteigen.

Einen ähnlichen Kurs verfolgt BitStrategy. Das Unternehmen will gezielt Strategy-Wertpapiere akkumulieren und sieht darin einen langfristigen strategischen Hebel auf Bitcoin. Damit entwickelt sich STRC zunehmend zur Basis neuer Finanzprodukte, die zusätzliche Hebel, Tokenisierung und strukturierte Renditemodelle ermöglichen.

So funktionieren die STRC-Token

Auf Ethereum existieren inzwischen tokenisierte STRC-Bestände in Höhe von fast 200 Millionen US-Dollar. Rund 100 Millionen US-Dollar davon werden aktiv über Pendle gehandelt – das DeFi-Projekt, das Yield tokenisiert könnte sich aufgrund seines Burggrabens und der niedrigen Bewertung als einer der derzeit attraktivsten Altcoins erweisen.

Anschließend wird STRC nicht einfach nur gehalten, sondern in verschiedene Renditebausteine zerlegt und neu verpackt. Nutzer können so künftige Erträge separat handeln oder gezielt auf feste Renditen setzen. Ein Beispiel dafür ist eben Saturn Credit. Das Protokoll verbindet kurzfristige US-Staatsanleihen mit den Dividendenströmen von STRC. Aus USDC wird zunächst USDat, ein Produkt, das laut Anbieter vollständig durch Treasury Bills gedeckt ist. Wer USDat anschließend in sUSDat umwandelt, erhält Zugriff auf die Erträge, die aus STRC-Dividenden gespeist werden.

Auf dieser Basis entstehen in DeFi mehrere Strategien. Konservative Anleger können über Pendle auf fixe Renditen setzen. Liquiditätsanbieter kombinieren die laufenden Erträge mit zusätzlichen Protokollanreizen. Spekulativere Nutzer setzen auf die künftigen Dividendenströme und positionieren sich damit indirekt auf eine anhaltend aggressive Bitcoin-Akkumulation von Strategy.

Die Vorteile von Stretch

Als Vorzugsaktie steht STRC in der Kapitalstruktur über MSTR. Das bedeutet unter anderem Vorrang bei Dividenden und im Fall einer Liquidation. Dazu kommt ein Mechanismus rund um den Nennwert von 100 US-Dollar. Strategy gibt neue STRC-Papiere nur oberhalb dieses Werts aus. Notiert STRC nachhaltig darunter, wird die Höhe der Dividende nach oben korrigiert. Zieht die Nachfrage stark an, kann sie wieder heruntergesetzt werden. So wird auch die Volatilität auf einem verkraftbaren Niveau gehalten.

You weren’t meant to live an uncomfortable life. $STRC pic.twitter.com/MRmrbohq47 — Michael Saylor (@saylor) March 30, 2026

Nach dem Ex-Dividenden-Tag fiel STRC jüngst wieder unter den Nennwert von 100 US-Dollar. Da Käufer ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr auf die nächste Ausschüttung haben, gerät der Kurs zu diesem Zeitpunkt immer kurzfristig unter Druck. Im Durchschnitt beträgt die Erholung auf über 100 US-Dollar rund 10 Tage.

STRC ist damit längst mehr als nur eine weitere Strategy-Aktie. Das Papier entwickelt sich Monat für Monat immer mehr zum entscheidenden Mittel, um die Bitcoin-Akkumulation von Saylor weiter zu skalieren. Und der jüngste Trend legt nahe, dass das Interesse der Anleger an Stretch weiter zunehmen wird. Für den Bitcoin-Kurs ist das kurzfristig definitiv förderlich. Langfristig dürfte sich irgendwann die Frage stellen, wie viel BTC man Saylor wirklich überlassen wolle. Schließlich hält er bereits jetzt fast 4 Prozent aller Bitcoin.

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