Die besten Krypto-Deals am Black Friday 2023

Die besten Krypto-Deals am Black Friday 2023

Die Schnäppchenjagd ist eröffnet. Am Black Friday locken Händler weltweit mit lukrativen Rabatten ihre Kunden – und läuten so das Weihnachtsgeschäft ein. Auch im Krypto-Space gibt es den ein oder anderen Deal abzusahnen. Wir zeigen euch, wo ihr dieses Jahr am besten zuschlagen solltet.

Kaufe ein Ledger – erhalte Bitcoin

Den Auftakt macht Ledger. Der französische Hersteller von Hardware Wallets bietet dieses Jahr einen Deal an, der sich angesichts des anbahnenden Bullenmarkts besonders lohnen könnte. Kauft ihr im Shop ein Produkt der Ledger Nano-Serie, winken euch zwischen 20 und 50 US-Dollar in Bitcoin als Bonus. Ansonsten bietet der Wallet-Hersteller auch reduzierte Bundles an. Die Aktion läuft noch bis zum 27. November.

Unsere Testberichte und Reviews zur Ledger Nano-Serie findet ihr hier und hier.

40 % Rabatt bei Trezor

Auch bei Trezor können Krypto-Enthusiasten bis zum 27. November ordentlich sparen. Bis zu 40 Prozent Rabatt bietet der tschechische Wallet-Hersteller auf seine Produkte. So gibt es das Model One oder das Model T jeweils 30 Prozent günstiger. Auch Zubehör wie Taschen, Kabel oder Schutzfolien sind reduziert.

Unsere Testberichte und Reviews zu den Produkten von Trezor findet ihr hier und hier.

21 % Rabatt auf die BitBox02

Wer bei der Verwahrung seiner Kryptowährungen lieber auf Schweizer Qualität setzen möchte, der sollte bis zum 27. November im Shop von BitBox vorbeischauen. Dort gibt es die beliebte Hardware Wallet BitBox02 in der Bitcoin-only- oder Multi-Coin-Version mit 10-prozentigem Rabatt. Im Bundle gewährt dir die Schweizer Firma sogar 21 Prozent Preisnachlass. Auch Zubehör wie Steelwallets, SD-Karten oder Kabel sind reduziert.

Einen ausführlichen Testbericht zur BitBox02 findest du hier.

10 % Rabatt bei Tangem

Schmal, handlich und sicher: Das ist die Wallet-Lösung von Tangem. Durch den integrierten NFC-Chip in der Karte des Schweizer Herstellers kannst du jederzeit schnell und einfach dein Krypto-Vermögen auf deinem Smartphone abrufen. Ein Kabel oder sonstiges Zubehör wird nicht benötigt. Über folgenden Link bekommst du 10 Prozent Rabatt.

Einen ausführlichen Testbericht zur Tangem Wallet findest du hier.

Spare über 100 US-Dollar bei NGRAVE

Und auch NGRAVE bietet dir einen satten Rabatt auf ihre Hardware-Wallets im Shop. Bis zum 28. November kannst du auf die von Kritikern gelobte Wallet “ZERO” bis zu 103 US-Dollar sparen. Frühbucher erhalten in den nächsten 24 Stunden mit dem Code: “EARLYBF23” nochmals einen Preisnachlass von 26 US-Dollar.

Einen ausführlichen Testbericht zur NGRAVE Wallet findest du hier.

Du möchtest Kryptowährungen handeln? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (82 % Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter