In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum auf Krypto-Börsen knapper ist als Bitcoin

Wohin Anleger ihre ETH verschieben

Womit Investoren rechnen können

Welche Folgen diese Entwicklung für Ethereum hat

Warum diese Entwicklung ein äußerst bullishes Signal für ETH-Investoren ist

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum wird auf Coinbase, Binance und Co. zur Mangelware. Immer mehr Investoren ziehen ihre ETH von Krypto-Börsen ab. Inzwischen schwinden die Börsenbestände sogar noch schneller als die von Bitcoin. Dieses Phänomen wirft eine Vielzahl von Fragen auf und könnte langfristig großen Einfluss auf Ethereum haben. Doch warum schwinden die Ethereum-Börsenbestände derzeit so rasant? Und was bedeutet es für Anleger, wenn Ether zur Mangelware wird?