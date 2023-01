Diese Funktionen auf Krypto-Börsen nutzen Investoren am meisten

Der Krypto-Sektor ist noch relativ jung und noch wenig erforscht. Umso wichtiger also, dass man Daten erschafft, die Rückschlüsse über das Investmentverhalten im Krypto-Sektor zulassen können.

Zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat BTC-ECHO daher die bisher größte Studie im deutschsprachigen Raum über digitale Assets erstellt. Wir wollten wissen, wie Krypto-Investierende den Markt einschätzen. Dabei sind wir auf einige überraschende Ergebnisse gestoßen.

Krypto-Börsen: Welche Services nutzen Investoren am liebsten?

Konnte man in der Vergangenheit lediglich eine Handvoll Coins bei Krypto-Börsen kaufen, sind beispielsweise auf Coinbase aktuell 244 Krypto-Assets handelbar. Dabei hat sich jedoch nicht nur das Angebot an verschiedenen Kryptowährungen drastisch erhöht. Auch die Funktionen auf Krypto-Börsen haben sich verändert. Mittlerweile geht es dabei um viel mehr als nur das reine Handeln von Bitcoin und Co.

Im Ranking der beliebtesten Services auf Krypto-Börsen gibt es einen wenig überraschenden Platz Nummer 1: Trading. Insgesamt antworten 77 Prozent der Befragten, dass sie auf Krypto-Börsen mit Coins handeln. Den zweiten Platz belegt die Nutzung der Exchanges als Wallet (70 Prozent). Die Funktion auf Platz Nummer drei ist schon etwas fortgeschrittener: Über die Hälfte der Investoren (52 Prozent) geben an, Krypto-Börsen für

