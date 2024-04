Altcoins haben zu einer massiven Korrektur angesetzt. Im Zuge des iranischen Drohnenangriffs auf Israel verstärkte sich der Abverkauf. Welche Faktoren die Talfahrt verursachen und wann wieder mit steigenden Kursen am Krypto-Markt zu rechnen ist.

Iran, Leverage, Token Unlocks etc.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Rolle die militärische Eskalation im Nahen Osten auf den Krypto-Markt hat

Wieso die vergangenen Tage aus makroökonomischer Sicht sehr schlecht für Bitcoin und Co. waren

Mit welchem Strukturproblem Altcoins zu kämpfen haben und warum dies nur eingeschränkt für Bitcoin gilt

Warum es jetzt besonders wichtig ist, auf den Fear-and-Greed-Index zu achten

Wie Anleger die Korrektur optimal nutzen und wann wieder mit anziehenden Kursen zu rechnen ist

Die Kurse am Krypto-Markt sind in den vergangenen Tagen regelrecht abgestützt. Viele Altcoins aus der ersten Liga sind 40 Prozent und mehr von ihrem Jahreshöchststand entfernt. Selbst Bitcoin, dessen Kurs weit weniger intensiv auf die Korrektur am Markt reagiert, krachte kurzzeitig auf 61.000 US-Dollar herunter. Die Gründe für diese Talfahrt sind vielfältig: teils politisch, teils makroökonomisch und teils intern, aus der Krypto-Branche selbst.