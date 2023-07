Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT ist dabei, unsere Welt erheblich zu verändern. Von Gesundheit und Bildung bis hin zur Unterhaltung und Technologie: KI wird immer wichtiger und ist omnipräsent. Selbstverständlich lässt sich auch in der Krypto-Welt mit KI arbeiten, um Analysen zu vereinfachen und Investmententscheidungen zu verbessern.

Mit speziellen Plug-ins ermöglicht ChatGPT die Analyse komplexer Blockchain-Daten, den Abruf spezifischer Blockchain-Informationen und sogar den Zugriff auf aktuelle sowie historische DeFi-Daten und News. Im Folgenden schauen wir uns daher an, welche ChatGPT Krypto-Plug-ins man verwenden kann, um Analysen zu vereinfachen und zu verbessern.

Was sind ChatGPT Plug-ins?

Als ChatGPT-Plug-ins werden spezialisierte Erweiterungen bezeichnet, die das Leistungsspektrum des AI-Chatbots ChatGPT erweitern. Sie unterstützen bei einer Vielzahl von Aufgaben, darunter Internetrecherche, Code-Unterstützung, Entschlüsselung von Links und PDFs, Video-Auswertungen, Lebenslaufbearbeitung und vieles mehr. Mit solchen Plug-ins kann ChatGPT fast jede erdenkliche Funktion ausführen. Schauen wir uns im Folgenden fünf Beispiele an.

