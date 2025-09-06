App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.91 T $
Bitcoin-Kurs110,909.00 $-1.52%
Ethereum-Kurs4,311.15 $-2.01%
XRP-Kurs2.82 $-0.85%
Cardano-Kurs0.824517 $-0.44%
Solana-Kurs203.36 $-1.59%
Dogecoin-Kurs0.215540 $-0.60%
BNB-Kurs859.26 $1.20%
Polkadot-Kurs3.82 $-0.29%
IOTA-Kurs0.183515 $-1.29%
Official Trump-Kurs8.32 $-0.63%
TRON-Kurs0.331496 $-1.65%
Stellar-Kurs0.357108 $-1.67%

Von globaler Liquidität bis Treasury-Unternehmen Diese Trends treiben 2025 den Markt – hält die Krypto-Rallye an?

In diesem Jahr haben diverse Trends den Krypto-Markt geprägt. Institutionelles Geld fließt wie nie zuvor – doch wie lange hält der Boom noch an?

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs110,909.00 $-1.52 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptowährungen gewinnen weltweit an Popularität

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Trends den Krypto-Markt 2025 geprägt haben
  • Wie institutionelles Kapital die Dynamik beeinflusst
  • Was vergangene Muster zeigen
  • Wohin sich der Markt im weiteren Verlauf des Jahres bewegen könnte

Das Jahr 2025 war bislang sehr erfolgreich für den Krypto-Markt. Bitcoin erreichte neue Höchststände und auch zahlreiche Altcoins konnten deutliche Gewinne verzeichnen. Neben dem reinen Kursgeschehen prägten auch politische und regulatorische Entwicklungen das Marktumfeld. Fest steht: Mehrere Trends haben den Markt bis hierhin entscheidend beeinflusst und werden wohl auch den weiteren Jahresverlauf prägen. Obwohl der Markt bislang beeindruckte, bleibt die entscheidende Frage: Kann die Dynamik anhalten – oder kippt die Stimmung?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Mann im Anzug spricht selbstbewusst vor einem unscharfen Hintergrund mit dem BaFin-Logo.
Meinungs-ECHOBaFin-Chef warnt: Kryptowährungen haben keinen “inhärenten Wert”
Thailand
Treasury-PlanBitcoin in Thailand: Wird Bangkok zum neuen Treasury-Hub Asiens?
Seniorenpaar mit Krypto-Coins vor den Augen – Symbolbild für Bitcoin-Rente.
Finanzielle FreiheitSo kannst du mit einem Bitcoin in Rente gehen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0.751533 $
12.47%
Pump.fun
0.004894 $
6.73%
Bitcoin Cash
613.33 $
2.92%
Flare
0.020748 $
2.69%
Provenance Blockchain
0.028288 $
2.65%
Worldcoin
0.907572 $
1.73%
Cronos
0.271631 $
1.57%
Hyperliquid
46.74 $
1.55%
Tether Gold
3,602.29 $
1.49%
Kinetiq Staked HYPE
46.86 $
1.45%
Kaspa
0.079025 $
-4.75%
POL (ex-MATIC)
0.278366 $
-3.29%
KuCoin
14.29 $
-3.17%
Chainlink
22.20 $
-2.95%
Figure Heloc
1.00 $
-2.86%
MemeCore
1.58 $
-2.79%
Ondo
0.904232 $
-2.77%
Aave
301.84 $
-2.61%
Algorand
0.227574 $
-2.42%
Uniswap
9.31 $
-2.39%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren