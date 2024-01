Das Krypto-Jahr 2024 steht im Zeichen des Bullen. Wir haben uns in der BTC-ECHO Redaktion umgehört: Welche Coins gehen 2024 richtig steil?

Bitcoin, Ethereum und Co.

Während das vergangene Jahr Krypto-Anleger:innen große Geduld und viel Durchhaltevermögen abverlangt hat, herrschte bis zur Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs in den USA ein anderer Wind auf dem Krypto-Markt. Bitcoin und Co. kehrten dem langen Seitwärtsgang den Rücken und stiegen – mal mehr, mal weniger stark – gen Norden. Mit der Genehmigung blieb die große Kurs-Rallye dann zwar aus – seitdem korrigieren viele Kryptowährungen mal mehr, mal weniger deutlich. Marktbeobachter gehen jedoch davon aus, dass es sich beim aktuellen Abwärtstrend um eine kurzfristige Bereinigung handelt und Bitcoin und Co. bald wieder Zugewinne verzeichnen werden.

Doch welche Coins haben im noch jungen Jahr 2024 das größte Potenzial, sich an die Spitze der Charts zu kämpfen? Wir haben nachgefragt – und zwar nicht bei externen Experten, sondern hier in der BTC-ECHO Redaktion im Herzen der deutschen Hauptstadt Berlin. Im Folgenden die Antworten von Chefredakteur Sven Wagenknecht, Marktexperte Stefan Lübeck und den Redakteuren Johannes MacSwayed, Giacomo Maihofer und Dominic Döllel. Kleiner Spoiler: BONK ist nicht dabei.