Es knirscht in der Krypto-Szene: Polkadot-Gründer Gavin Wood nahm Solana in die Mangel, Bitcoin-Maxi PlanB dafür Ethereum.

In diesem Artikel erfährst du: Wofür Polkadot-Gründer Gavin Wood Solana scharf kritisiert

Warum aus PlanB kein Ethereum-Fan mehr wird

Weshalb sich Jack Dorsey Sorgen um die Zukunft von Bitcoin macht

Gavin Wood ist sichtlich angefressen. Die Blockchain-Revolution läuft nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Was hatte man doch für Träume, von einem neuen Internetzeitalter, richtigen Anwendungen dieser disruptiven Technologie. Doch für Visionäre wie Gavin Wood, der zuerst bei Ethereum mitwirkte, bevor er Polkadot gründete, muss sich das Web3 heute eher so anfühlen, als sei man in einem Scherzartikelladen gelandet. Jede Menge Shitcoins, keine echte “Utility”. Bedanken könne man sich dafür laut Wood insbesondere bei den Solana-Entwicklern, die vor allem darin “talentiert” seien, “sich selbst zu bereichern”.

