Meinungs-ECHO Jeder kann Bitcoin-Millionär werden – meint Robert Kiyosaki

Viele träumen von finanzieller Unabhängigkeit. Robert Kiyosaki hat dafür ein einfaches Rezept. Doch mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun.

Moritz Draht
Teilen
Beitragsbild: picture alliance

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie man es zum Bitcoin-Millionär schafft – nach Robert Kiyosakis Art
  • Warum dieser Weg heute kaum mehr erfolgsversprechend ist
  • Welches entscheidende Detail seine Erfolgsformel auslässt
  • Weshalb man immer besser beraten ist, wenn man sich nicht von Robert Kiyosaki beraten lässt

Nie war es leichter, Millionär zu werden. Man muss sich nur ein Beispiel an Robert Kiyosaki nehmen. Auf X (ehemals Twitter) teilte der umstrittene Autor des Bestsellers “Rich Dad Poor Dad” seine Erfolgsformel für ein Leben in Saus und Braus. Bevor man nun mit Dollarzeichen in den Augen nach einer adäquaten Luxusyacht im Versandhauskatalog blättert, sollte man sich aber das Kleingedruckte anschauen. Denn wer auf Kiyosakis Weisheiten hört, landet am Ende eher im Paddelboot.

