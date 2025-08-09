In diesem Artikel erfährst du:
- Wie man es zum Bitcoin-Millionär schafft – nach Robert Kiyosakis Art
- Warum dieser Weg heute kaum mehr erfolgsversprechend ist
- Welches entscheidende Detail seine Erfolgsformel auslässt
- Weshalb man immer besser beraten ist, wenn man sich nicht von Robert Kiyosaki beraten lässt
Nie war es leichter, Millionär zu werden. Man muss sich nur ein Beispiel an Robert Kiyosaki nehmen. Auf X (ehemals Twitter) teilte der umstrittene Autor des Bestsellers “Rich Dad Poor Dad” seine Erfolgsformel für ein Leben in Saus und Braus. Bevor man nun mit Dollarzeichen in den Augen nach einer adäquaten Luxusyacht im Versandhauskatalog blättert, sollte man sich aber das Kleingedruckte anschauen. Denn wer auf Kiyosakis Weisheiten hört, landet am Ende eher im Paddelboot.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden