Meinungs-ECHO “Ist er dumm?” Gary Genslers Bitcoin-Show

Showtime: Gary Gensler hat es mal wieder getan – er sprach über Bitcoin. Und wie zu erwarten, nicht in den höchsten Tönen. Der Chef der Securities and Exchange Commission war zu Gast in der CNBC-Sendung Squawk Box. Und mal wieder in Topform. Die Kryptowährung ist noch immer ziemlich angesagt im kriminellen Milieu, verrät er uns dort, und auch bei weitem nicht so dezentral, wie man vielleicht meinen könnte. Gensler und Bitcoin, das ist wie Nitro und Glycerin: ein explosives Gemisch – und perfekte Zutaten für einen Shitstorm auf Krypto-Twitter. Angezettelt haben den diesmal Bloomberg-Analyst Eric Balchunas, noch einigermaßen höflich, und PlanB, der in seiner Wortwahl schon deutlicher wurde.

Gary Gensler unter Beschuss