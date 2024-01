Am Krypto-Markt jagt zurzeit ein Airdrop den nächsten. Nun ist auch IOTA an der Reihe: Die Tangle Ecosystem Association hat eine Token-Ausschüttung an Nutzer des Shimmer-Networks angekündigt. Insgesamt eine Million US-Dollar sind aus dem SMR-Tokentopf für den Airdrop reserviert. Der Anmeldezeitraum beginnt am 30. Januar, die Auszahlung folgt am 16. März. Derweil wird das Mainnet für die 2.0-Umstellung vorbereitet. Ob es dafür einen Termin gibt und welche Bedeutung Shimmer für die IOTA-Entwicklung hat, verriet IOTA-Mitgründer Dominik Schiener gegenüber BTC-ECHO.

