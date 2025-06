In diesem Artikel erfährst du: Warum Anthony Scaramucci überzeugt ist, dass Solana Ethereum verdrängen wird

Welche Kursprognosen Analysten für SOL und ETH aufstellen

Warum die Kritik an der politischen Ausrichtung von Coinbase steigt

Wie hoch kann Solana steigen? Oder anders gefragt: Wie tief kann Ethereum fallen? Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Solanas Popularität enorm zugenommen hat, während sich Ethereum zusehends schwer tut – bei der Nutzergewinnung, in der Außendarstellung und nicht zuletzt: bei der Kursentwicklung. Umso mehr drängt sich die Frage auf, ob es früher oder später zu einem Duell um Platz zwei am Krypto-Markt kommen könnte. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung scheinen beide Projekte noch Lichtjahre zu trennen, oder aus Sicht von Anthony Scaramucci: wohl eher ein Wimpernschlag. Warum der Hedgefonds-Manager fest an ein Flippening glaubt – und wo der SOL-Kurs dann stehen müsste.

