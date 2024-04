In diesem Artikel erfährst du: Warum immer mehr Menschen in Dollar-Stablecoins sparen

Wo der US-Dollar besonders beliebt ist

Wie hohe Inflation die Türkei zum Vorreiter macht

Welche Gefahren mit USDT und Co einhergehen

Während alle Augen auf die schwankenden Kurse von Bitcoin, Ether & Co gerichtet sind, erzählt ein neuer Report eine ganz andere Krypto-Story. Er stammt von Chainalysis, dem größten Blockchain-Datendienst der Welt. Tatsächlich sind es die Dollar-Stablecoins, die alle anderen Kryptowährungen bei der alltäglichen Nutzung in den Schatten stellen. In den letzten Monaten machten sie weltweit schon über die Hälfte aller On-Chain-Transaktionen aus. Gerade in Schwellenländern wie der Türkei, Georgien oder Brasilien nimmt die Stablecoin-Adoption an Fahrt auf. Was steckt wirklich hinter dieser unerwarteten Entwicklung?

