Wie investiert man am besten in Gold? Für wen eignen sich Gold Stablecoins, für wen eher Barren und Münzen? Beide Varianten im Vergleich.

Für ein Gold-Investment gibt es viele Gründe. So hat das gelbe Edelmetall über viele Jahrhunderte bewiesen, ein guter Wertspeicher zu sein. Der Slogan: “Wer Gold hat, hat immer Geld” hat sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Entsprechend fragen sich viele Anleger, wie sie ihr Portfolio neben Bitcoin, Aktien und Co. optimal mit Gold diversifizieren. So viel sei verraten: Es gibt nicht die eine perfekte Anlageform.

Neuerdings gibt es allerdings die Möglichkeit, mithilfe von Gold-gedeckten Token am Edelmetall zu partizipieren. Um interessierten Anlegern eine Entscheidungshilfe zu geben, vergleichen wir in diesem Artikel die Anlageform Gold Stablecoin mit Barren und Münzen.

Gold Stablecoins und Gold Barren: Basics

Gold Stablecoins: Wie bei Stablecoins, die den US-Dollar oder Euro abbilden, versuchen Gold Stablecoins 1:1 die Wertentwicklung von Gold nachzubilden. Ein Token repräsentiert damit eine bestimmte Menge Gold, also beispielsweise ein Gramm oder eine Unze. Wie bei einem US-Dollar-Stablecoin existieren verschiedene Methoden der Hinterlegung. Manche Gold Stablecoins gewährleisten die Deckung durch physisches Gold, das in Verwahrlagern liegt. Andere Gold Stablecoins kaufen stattdessen Gold ETF oder andere Gold Wertpapiere, die als Besicherung herhalten sollen.

Barren und Münzen: Das Standardmaß für Barren und Münzen ist die Maßeinheit Feinunze (31,1035 Gramm). Es gibt aber auch die Möglichkeit in kleineren Stückelungen, bereits ab einem Gramm, Gold physisch bei einem Händler zu erwerben. Bei Münzen kann noch der zusätzliche Effekt des Sammlerwertes hinzukommen. Je nach Serie kann es hier zu Preisen kommen, die über dem reinen Goldwert liegen. Das Gold, welches für Investmentzwecke, nicht für beispielsweise Schmuck, genutzt wird, hat einen Reinheitsgrad von 999.

Handel- und Zugänglichkeit

