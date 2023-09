Grayscale vs. SEC Das sagen Experten zum Krypto-Urteil

Seit März tobte in den USA ein Machtkampf zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Grayscale. Der größte Vermögensverwalter für digitale Assets wollte seinen Bitcoin Trust in einen ETF umwandeln. Reichte dazu im Sommer letzten Jahres einen Antrag bei der Behörde ein. Die blockierte jedoch und so kam es zum Rechtsstreit zwischen beiden Parteien – mit glücklichem Ausgang für Grayscale. Doch, wie ist das Urteil zu werten und was bedeutet die Entscheidung für die ETF-Anträge anderer Unternehmen wie BlackRock, Fidelity und Co.? BTC-ECHO hat bei den Rechtsanwälten Phil Hamacher und Alireza Siadat nachgefragt.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden