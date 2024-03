Anleger flüchten aus Gold in Bitcoin und stützen damit den Aufstieg der Bitcoin ETFs. Wie ernst die Situation ist und warum sogar Bitcoin-Kritiker bald zu einem Investment in die Kryptowährung gezwungen werden könnten.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Vermögensverwalter und Fondsmanager gegen ihren Willen gezwungen werden könnten, von Gold zu Bitcoin umzuschichten

Wann das Flippening Gold ETFs vs. Bitcoin ETFs bereits eintreffen könnte

Mit welcher Kommunikationsstrategie BlackRock, Fidelity und Co. das digitale Gold bewerben

Bitcoin stiehlt Gold aktuell die Show. Während der Bitcoin-Kurs eine Rallye hinlegt, bleibt der Gold-Kurs am Boden. Seit Jahresanfang ist Gold sogar leicht um 0,5 Prozent gefallen, während Bitcoin über 65 Prozent zulegen konnte.

Dass Gold links liegen gelassen wird, beweist auch das mangelnde Interesse am Futures-Markt. Das so genannte Open Interest gilt als Indikator für das Interesse der Anleger. Je weniger offene Positionen am Terminmarkt eingegangen werden, desto geringer scheint das Interesse der Trader und Investoren. Das Open Interest für Gold befindet sich auf einem Tiefstand, wie schon seit fünf Jahren nicht mehr.