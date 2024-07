Ein Jahr ist es nun her, seit Ripple Labs einen spektakulären Teilerfolg im Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verbuchen konnte. Im Juli 2023 stellte Richterin Torres fest, dass der XRP-Token im Zusammenhang mit Trades von Privatanlegern kein Wertpapier sei. In der Folge schoss der XRP-Kurs deutlich nach oben und durchbrach zwischenzeitlich die 0,80 US-Dollar-Marke. Doch während fast der gesamte Krypto-Markt im letzten Herbst in den Bullenmodus wechselte, blieb XRP deutlich zurück. Erst jetzt beweist der Token von Ripple Labs wieder Stärke und legt über 22 Prozent binnen einer Woche zu. Wissen Insider womöglich von einem baldigen Ende des XRP-Prozesses?

Lasst euch nicht von den anhaltenden Bemühungen der SEC ablenken, Ripple und die Branche in den juristischen Schlammgräben zu versenken – die Zeit läuft gegen die SEC. Ripple und die gesamte Branche werden gestärkt daraus hervorgehen. Stuart Alderoty, Ripple-CLO

In einem neuen X-Post zieht der Ripple-Chefjurist anlässlich des Jubiläums Bilanz und zeigt sich optimistisch. Dennoch sollte nicht vergessen werden: In ihrem wegweisenden Urteil vermerkte Richterin Torres auch, dass der XRP-Token beim Verkauf an institutionelle Anleger durchaus als Wertpapier gelten müsse. Dementsprechend forderte die SEC Bußgelder in Höhe von fast zwei Milliarden US-Dollar für Ripple. Einen Kompromissvorschlag des Unternehmens lehnte die Behörde vor wenigen Wochen entschieden ab. Aber die XRP-Investoren geben die Hoffnung noch nicht auf.

Welche Anzeichen auf einen Ripple-Erfolg hindeuten

Kürzlich gab die SEC auf ihrer Website bekannt, dass am kommenden Donnerstag ein Meeting hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Daraufhin brodelte die Gerüchteküche in der Krypto-Community über und einige Experten zeigten sich überzeugt, dass es um wichtige Entwicklungen im Ripple-Prozess gehen könnte. Zu den Diskussionspunkten auf der SEC-Tagesordnung gehört die “Beilegung von Rechtsstreitigkeiten”, was für den seit 2020 andauernden Ripple-Fall relevant sein könnte.

Zuverlässige Quellen haben uns informiert, dass dieses Treffen im Zusammenhang mit den Ripple vs. SEC-Resolutionen und dem Abschluss des Gerichtsverfahrens steht! Brett Hill, Ambassador der Krypto-Börse Bitrue

Der jüngste Kursanstieg des XRP-Tokens dürfte also auf Spekulationen über einen bevorstehenden, glimpflichen Prozessausgang für Ripple zurückzuführen sein. Es bleibt aber weiter abzuwarten, ob sich diese Hoffnung vieler XRP-Anhänger tatsächlich noch erfüllt. Trotz des jüngsten Kursanstieges handelt XRP derzeit bei nur 0,53 US-Dollar und steht damit niedriger als noch vor einem Jahr. Außerdem: Das Unternehmen Ripple Labs könnte langfristig durchaus auch ohne eine XRP-Adoption Erfolg haben. Welche Zukunft der XRP-Token überhaupt noch hat, lest ihr in diesem BTC-ECHO Artikel.