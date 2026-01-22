In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Monero-Kurs den Gesamtmarkt klar outperformt
- Welche Rolle Privacy-Coins und steigende Regulierung spielen
- Weshalb die Zcash-Krise Kapital in Richtung XMR verschiebt
- Wie Short Squeezes und Gewinnmitnahmen die Rallye beeinflussen
- Welche Risiken trotz der starken Entwicklung bestehen
Während viele große Kryptowährungen zuletzt Schwierigkeiten hatten, ihr Aufwärtsmomentum zu halten, rückte Monero zeitweise stark in den Fokus des Marktes. Der XMR-Kurs hatte in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt und war erstmals seit Jahren deutlich über die Marke von 600 US-Dollar gestiegen. In der Spitze markierte Monero dabei sogar ein neues Allzeithoch bei knapp 800 US-Dollar. Inzwischen kam es jedoch zu spürbaren Gewinnmitnahmen, die eine deutliche Korrektur nach sich zogen. Aktuell notiert der Kurs im Bereich um 500 US-Dollar, bleibt damit trotz des Rücksetzers aber weiterhin einer der auffälligeren Performer im aktuellen Marktumfeld.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden