Monero-Kurs steht plötzlich im Rampenlicht 

Monero-Kurs nach Rekordhoch – geht die Rallye bei XMR weiter?

Der Monero-Kurs überrascht den Markt mit einer starken Rallye. Warum Anleger auf XMR setzen, Shorts steigen und was jetzt droht.

Louis Blümlein
Monero-Kurs512.67 $2.53 %
Ein verpixeltes 3D-Rendering des Logos der Kryptowährung Monero, inspiriert vom XMR-Kurs, umgeben von einem leuchtenden Ring und abstrakten digitalen Blöcken in Orange-, Gelb- und Schwarztönen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Welche Richtung schlägt der Kurs von Monero (XMR) ein?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Monero-Kurs den Gesamtmarkt klar outperformt
  • Welche Rolle Privacy-Coins und steigende Regulierung spielen
  • Weshalb die Zcash-Krise Kapital in Richtung XMR verschiebt
  • Wie Short Squeezes und Gewinnmitnahmen die Rallye beeinflussen
  • Welche Risiken trotz der starken Entwicklung bestehen

Während viele große Kryptowährungen zuletzt Schwierigkeiten hatten, ihr Aufwärtsmomentum zu halten, rückte Monero zeitweise stark in den Fokus des Marktes. Der XMR-Kurs hatte in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt und war erstmals seit Jahren deutlich über die Marke von 600 US-Dollar gestiegen. In der Spitze markierte Monero dabei sogar ein neues Allzeithoch bei knapp 800 US-Dollar. Inzwischen kam es jedoch zu spürbaren Gewinnmitnahmen, die eine deutliche Korrektur nach sich zogen. Aktuell notiert der Kurs im Bereich um 500 US-Dollar, bleibt damit trotz des Rücksetzers aber weiterhin einer der auffälligeren Performer im aktuellen Marktumfeld.

