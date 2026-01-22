Der Monero-Kurs überrascht den Markt mit einer starken Rallye. Warum Anleger auf XMR setzen, Shorts steigen und was jetzt droht.

Monero-Kurs nach Rekordhoch – geht die Rallye bei XMR weiter?

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Monero-Kurs den Gesamtmarkt klar outperformt

Welche Rolle Privacy-Coins und steigende Regulierung spielen

Weshalb die Zcash-Krise Kapital in Richtung XMR verschiebt

Wie Short Squeezes und Gewinnmitnahmen die Rallye beeinflussen

Welche Risiken trotz der starken Entwicklung bestehen

Während viele große Kryptowährungen zuletzt Schwierigkeiten hatten, ihr Aufwärtsmomentum zu halten, rückte Monero zeitweise stark in den Fokus des Marktes. Der XMR-Kurs hatte in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt und war erstmals seit Jahren deutlich über die Marke von 600 US-Dollar gestiegen. In der Spitze markierte Monero dabei sogar ein neues Allzeithoch bei knapp 800 US-Dollar. Inzwischen kam es jedoch zu spürbaren Gewinnmitnahmen, die eine deutliche Korrektur nach sich zogen. Aktuell notiert der Kurs im Bereich um 500 US-Dollar, bleibt damit trotz des Rücksetzers aber weiterhin einer der auffälligeren Performer im aktuellen Marktumfeld.

