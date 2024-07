GameStop: Geht der Hype nun in die nächste Runde?

GameStop: Geht der Hype nun in die nächste Runde?

Nach fast dreijähriger Abwesenheit meldete sich Keith Gill, auch bekannt als “Roaring Kitty” auf YouTube und “DeepFuckingValue“ auf Reddit, im Mai 2024 mit einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) zurück. Sein Comeback löste sofort eine massive Kursrallye bei der GameStop-Aktie aus, die sich innerhalb weniger Tage verdoppelte. Auch der GME-Memecoin auf der Solana-Blockchain verzeichnete einen Anstieg von über 3.000 Prozent innerhalb von 24 Stunden. BTC-ECHO berichtete. Die jüngsten Kursgewinne bei GameStop und dem GME-Memecoin haben viele Anleger in Aufruhr versetzt und es scheint, als würde sich die Geschichte jetzt wiederholen.

Im Jahr 2021 erlebte GameStop drei bedeutende Kursanstiege, ausgelöst durch die koordinierte Aktion von Kleinanlegern, die sich gegen Hedgefonds stellten. Diese sogenannten “Short Squeezes” führten dazu, dass der Kurs von wenigen Dollar auf über 400 US-Dollar stieg, da Shortseller gezwungen waren, ihre Positionen zurückzukaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Im Mai 2024 scheint sich ein ähnliches Muster abzuzeichnen, allerdings in einem beschleunigten Tempo. Ereignisse, die 2021 innerhalb von sechs Monaten stattfanden, scheinen sich jetzt in nur drei Monaten zu wiederholen. Mitte Mai dieses Jahres stieg der Aktienkurs von GameStop innerhalb von zwei Tagen um das Doppelte an. Dieser Anstieg wurde durch Spekulationen über die Rückkehr von eben jenem Keith Gill ausgelöst. Denn der war bereits eine zentrale Figur bei der Aktienrallye 2021.

Ein großer Teil des Erfolgs von GameStop und Roaring Kitty ist der starken Unterstützung durch die Online-Community zu verdanken. Plattformen wie Reddit und X spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Informationen und der Koordination von Kaufaktionen. Doch während die Kurse steigen, muss sich Keith Gill mit einer kürzlich eingereichten Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs auseinandersetzen. Gills Anwälte sind jedoch zuversichtlich, dass die Klage abgewiesen wird. Die Community steht geschlossen hinter Gill und unterstützt ihn trotz aktueller rechtlichen Herausforderungen.

Kommt jetzt der Short Squeeze 2.0?

Die jüngsten Kursbewegungen deuten darauf hin, dass GameStop nach dem Überwinden der Marke von 28 US-Dollar weiterhin auf einem positiven Trend bleibt. Es gibt Berichte über eine bedeutende Anzahl an Call-Options, die auf einen zukünftigen Kursanstieg spekulieren; knapp 75.000 Calls bei der 30 US-Dollar-Marke. Diese spekulativen Aktivitäten könnten erneut zu einem Short Squeeze führen, bei dem Shortseller gezwungen sind, ihre Positionen zurückzukaufen, was den Aktienkurs weiter in die Höhe treiben würde.

Die 30-US-Dollar-Marke scheint magisch zu sein: knapp 75.000 Calls sind gesetzt. | Quelle: Investing.com

Die aktuellen Daten zeigen außerdem, dass das Handelsvolumen und Marktkapitalisierung stark zugenommen haben. Es gibt Anzeichen für eine langsame Akkumulation von Käufen bei GameStop, was ebenso auf einen bevorstehenden größeren Anstieg hindeuten könnte. Wenn Investoren weiterhin Positionen aufbauen, wird das oft als positives Zeichen für zukünftige Kursbewegungen gesehen.

Aktuelle Marktdaten zeigen auch, dass der GME-Memecoin ebenso wieder an Wert gewonnen hat und zum Zeitpunkt des Schreibens in den letzten 24 Stunden um knapp 3 Prozent gestiegen ist. Trotz dieses Anstiegs liegt der Memecoin jedoch immer noch etwa 79 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Anfang Juni. Sollte die GameStop-Aktie neue Widerstandszonen ausbilden und überwinden, könnte dies auch positive Auswirkungen auf den GME-Memecoin haben.

GME ist knapp 3 Prozent auf dem 24-Stunden-Chart nach oben geklettert | Quelle: Coingecko

Ausblick und Fazit

Der Hype um GameStop und Roaring Kitty scheint kein Ende zu nehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedingungen für einen erneuten Short Squeeze relativ günstig sein könnten. Sollte dieser eintreten, könnten Shortseller erneut gezwungen sein, ihre Positionen zu schließen, was den Kurs weiter nach oben treiben würde. Dennoch sollten Anleger die Risiken im Auge behalten und sich der volatilen Natur dieser Investitionen bewusst sein.