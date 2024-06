Nachdem fast drei Jahre lang nichts von ihm zu hören war, schlägt das Comeback von Keith Gill immer höhere Wellen. Gill, auch bekannt als “Roaring Kitty” oder auch als “Deep Fucking Value”, stand hinter dem berühmt-berüchtigten GameStop-Short-Squeeze im Jahr 2021, der so manchen Hedgefonds in den Ruin stürzte. Nun ist der Mann, der an der Wall Street wohl nicht sehr viele Freunde hat, auf dem Weg zum Milliardär. Der Grund: Durch die Ankündigung eines YouTube-Livestreams kletterte der Aktienkurs von GameStop (GME) auf neue Höhen. Im nachbörslichen Handel stand der Kurs zwischenzeitlich bei 67,50 US-Dollar, ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des gestrigen Donnerstags.

Die GameStop-Aktie im Vergleich zum BTC-Kurs seit Jahresbeginn I Quelle: tradingview

Erst kürzlich gab Gill bekannt, dass er das Trading mit der GameStop-Aktie wieder begonnen habe und 180 Millionen US-Dollar “zum Spielen” bereitstünden. Sein Depot besteht aus fünf Millionen GameStop-Aktien sowie 120.000 Call-Optionen. Durch Letztere könnte er weitere GME-Anteile zu jeweils 20 US-Dollar pro Stück kaufen. Deshalb erklären Analysten, dass Gill nun “auf dem Weg zum Milliardär” sei, denn bei Öffnung der New Yorker Börse um 15.30 Uhr MESZ könnten seine GameStop-Positionen über eine Milliarde US-Dollar sein. Allerdings ist die Volatilität extrem hoch und der GME-Aktienkurs fiel in den letzten Stunden nachbörslich wieder auf 47 US-Dollar. Es bleibt also spannend.

GameStop-Memecoin steigt über 100 Prozent

Wegen des neuen GameStop-Hypes erreichte auch der GME-Memecoin ein neues Allzeithoch. Die Kryptowährung steht derzeit bei 0,025 US-Dollar, ein Kursplus von etwa 110 Prozent im Vergleich zum Vortag. Gegenüber der Vorwoche erreicht der Memecoin bei Redaktionsschluss ein noch spektakuläreres Kurswachstum von über 540 Prozent. Daher schreckt der GameStop-Hype 2.0 nicht nur die TradFi-Welt auf, sondern schwappt auch inzwischen immer mehr auf den Krypto-Markt über. Was das für die ohnehin seit Monaten boomende Memecoin-Sparte bedeuten könnte, erfahrt ihr in diesem Artikel.

JUST IN: GameStop's $GME stock has outperformed #Bitcoin yearly returns in a single day. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 14, 2024

Dank des Kurssprungs der letzten beiden Tage liegt auch die Performance der klassischen GameStop-Aktie wieder vor der von Bitcoin. Bereits im Mai hatte GME nach der Comeback-Ankündigung die Nase vorn, fiel dann allerdings wieder auf 18,30 US-Dollar zurück. Unterdessen gibt es auch Kritiker wie Citron Research, die Gill regelmäßig Marktmanipulation vorwerfen. Auf Social Media bekommt er Rückendeckung, denn ganz unbefangen ist Citron Research nicht. Im Januar 2021 musste das Unternehmen seine GameStop-Shortpositionen mit 100 Prozent Verlust schließen, weil Gill einen bis dato ungekannten Kleinanleger-Hype um die GME-Aktie anfachte. Den Livestream könnt ihr ab 18.00 Uhr hier mitverfolgen.