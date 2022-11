Für rund 40 Millionen US-Dollar steht das angebliche Penthouse von Sam Bankman-Fried kurz nach Zusammenbruch seiner Krypto-Börse FTX zum Verkauf. Die Immobilien-Makler Seaside Bahamas listen die knapp 1.200 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung direkt am Meer derzeit auf ihrer Website.

So bescheiden sich Bankman-Fried in den vergangenen Monaten auch inszeniert haben mag, die Luxusimmobilie zeugt von seinen finanziellen Ausschweifungen. Und kann im Nachhinein sicher als Vorbote für sein fahrlässiges Risikomanagement und seine Überheblichkeit gesehen werden.

Alle Informationen rundum die FTX-Pleite erhaltet ihr in diesem stets aktuellen Newsticker.

SBF: Kaufrausch auf den Bahamas?

Der Vorwurf gegen den FTX-Gründer scheint sich in Berichten der letzten Tage bestätigt zu haben. Zwischen acht und zehn Milliarden US-Dollar an Kundengeldern sollen FTX unter Bankman-Frieds Führung und Mitarbeiter der Trading-Firma Alameda Research veruntreut haben. Davon könnten auch Gelder in den Kauf seines Penthouse geflossen sein.

Denn Berichten zufolge soll die Krypto-Börse FTX im vergangenen Jahr bis zu 74 Millionen US-Dollar für Immobilien auf den Bahamas ausgegeben haben. Mit dem überwiegenden Teil des Geldes erwarb FTX Albany Bahamas, ein Luxus-Apartment-Komplex in New Providence.

Hier lebten einige FTX-Mitarbeiter die in der Firmenpolitik erdachte “kommunale Arbeitsweise” aus. In den luxuriösen Apartments wohnten und arbeiteten so Kollegen und enge Vertraute des Unternehmens Seite an Seite. Auch Mitarbeiter der Trading-Firma Alameda Research sollen hier gelebt haben. Womöglich stieg ihnen die permanente Workation, gepaart mit dem vermeintlichen Reichtum, etwas zu Kopf.

Wie weiter mit den FTX-Immobilien?

Ob es sich bei dem Penthouse wirklich um Bankman-Frieds eigenes Luxus-Apartment oder um eine andere von FTX erworbene Immobilie handelt, bleibt noch ungeklärt. In einem Video von YouTuber Nas Daily wird Bankman-Fried in einem Anwesen interviewt, das dem Penthouse aus der Anzeige jedenfalls stark ähnelt.

Auch hätte sich der FTX-Gründer die Immobilie beim heutigen Preis problemlos leisten können. Zum Verkauf dürfte das Anwesen dann auch deshalb stehen, da Bankman-Fried im Zuge des Börsenkollapses rund 94 Prozent seines Reichtums verlor. Sollte die Immobilie von FTX selbst gekauft worden sein, bleibt fraglich, wie damit im Zuge des Insolvenzverfahrens umgegangen wird.

Gläubiger der Firma hätten als Teil der Unternehmenslauflösung Ansprüche auf diverse Vermögen, darunter auch etwaige Immobilien. Die Finanzaufsicht der Bahamas hatte das Firmenvermögen vergangene Woche eingefroren und einen Insolvenzverwalter mit der Liquidierung beauftragt.

Denkbar wäre also, dass dieser die Immobilie als Teil des Verfahrens verkauft. Ähnlich wie die Yacht und angeblich weitere Grundstücke der Gründer des kollabierten Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital.

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass von Sam Bankman-Frieds vergangenem Altruismus nicht viel übrig zu sein scheint. Seinen Reichtum wollte er an Hilfsorganisationen und Bedürftige spenden. Inzwischen dürfte sich seine Robin-Hood-Moral jedoch lediglich im Namen der Handelsplattform für Kleinanleger wiederfinden, von der Bankman-Fried Anteile hält.

Wenn ihr wissen wollt, wie es im Inneren des Penthouses von Sam Bankman-Fried aussieht, dann klickt euch durch die folgende Slideshow:

So sieht das Luxus-Penthouse von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried aus 10 Bilder Slideshow zeigen ​ Outdoor Pool Das Penthouse verfügt über einen großen Outdoor-Bereich mit Pool. Whirlpool Auch in diesem Whirlpool könnte sich der FTX-Gründer das ein oder andere Mal ausgeruht haben. Feuerstelle Weiter im Außenbereich findet sich eine Feuerstelle mit Blick auf das Meer. Terrasse Die meisten Zimmer des Penthouses haben einen Zugang zur Terrasse, die die Dachgeschosswohnung umschließt. Hier mit Blick auf den Yachthafen. Wohnzimmer Das geräumige Wohnzimmer dürfte nicht nur den FTX-Gründer selbst, sondern zahlreiche seiner Freunde, Mitarbeiter und Kollegen beherbergt haben. Badezimmer 1 Auch ein großes, vertäfeltes Badezimmer mit Meerblick ist in dem Anwesen vorhanden. Flur Neben mit Holz vertäfelten Gängen gibt es natürlich auch einen begehbaren Kleiderschrank. Schlafzimmer 1 Eines der vielen Schlafzimmer des Penthouse. Badezimmer 2 Trotz Pool und Meer darf auch in diesem weiteren Badezimmer eine Badewanne nicht fehlen. Schlafzimmer 2 Ein weiteres geräumiges Schlafzimmer mit Flachbildschirm und Arbeitsplatz. Schliessen

