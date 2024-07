Die Ethereum Spot ETFs feiern ihr Debüt in den USA. Doch wie werden die Indexfonds performen? BTC-ECHO hat bei Marktexperten nachgefragt.

In diesem Artikel erfährst du: Was die Zulassung der Ethereum ETFs für Anleger bedeutet

Wie Experten die Performance der ETFs einschätzen

Ob man mit einem ähnlichen Erfolg wie bei den Bitcoin ETFs rechnen kann

Endlich sind sie da: die Ethereum Spot ETFs wurden gestern (23. Juli) offiziell zugelassen. Das Handelsdebüt der Indexfonds von BlackRock, Fidelity, VanEck, 21Shares und Co. folgte nur wenig später an der Nasdaq, der New York Stock Exchange und der Chicago Board Options Exchange. Die große Frage bleibt: Welche die Performance kann man von den Ethereum ETFs erwarten? Werden wir einen ähnlichen Erfolg wie bei den Bitcoin ETFs sehen? BTC-ECHO hat dafür bei Experten von VanEck, 21Shares und CoinShares nachgehakt.

