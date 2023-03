Einen Monat nach dem Launch des EU-regulierten Stablecoins EUROe kündigt das Unternehmen hinter dem Token eine Integration in das Gaia-X-Web3-Ökosystem an.

Das finnische Fintech Membrane Finance und der deutsche Gaia-X-Integrator deltaDAO haben sich zusammengetan, um den EUROe zum Hauptabwicklungs-Token für das Gen-X-Netzwerk zu entwickeln. Gen-X ist ein Web3 Ökosystem, das mit Polygon Supernets speziell für die europäische KI- und Dateninfrastruktur-Initiative Gaia-X entwickelt wurde. Die Kollaboration soll es dem Web3-Ökosystem und den Gaia-X-Teilnehmern ermöglichen, KI-, Daten- und Infrastruktur-Service-Transaktionen über das GEN-X-Netzwerk in EUROe nahezu in Echtzeit über die Blockchain zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Zahlungsnetzwerke abzuwickeln.

Was ist der EUROe?

Erst im Februar 2022 launchte Membrane Finance “Europas erstes und einziges EU-reguliertes Stablecoin- und Zahlungsnetzwerk mit voller Rücklage”. Der EUROe bildet den Euro 1:1 ab. Die Besicherung des Stablecoins erfolgt durch das Hinterlegen von Fiat-Währung. “Im Gegensatz zu anderen an den Euro gekoppelten Stablecoins hat EUROe die Lizenz für E-Geld-Institute von der FIN-FSA erhalten”, teilte das Unternehmen mit. Seit dem 2. Februar kann der EUROe in Smart Contracts implementiert und auf Ethereum abgewickelt werden.

Was ist Gaia-X?

Cloud-Computing und -Services werden immer wichtiger. Die Infrastrukturen dafür werden bislang zum Großteil von großen Tech-Konzernen gestellt. Gaia-X ist ein europäischer Versuch, sich von diesen Strukturen zu emanzipieren. Das Projekt ist eine europaweite, sektorübergreifende Initiative für eine offenere und demokratischere Dateninfrastruktur, die mehr als 365 Organisationen und Unternehmen aus 21 nationalen Zentren aus allen Sektoren wie Mobilität, Energie, Fertigung, Finanzen, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, öffentliche Dienste, Tourismus und Gesundheitswesen zusammenbringt.

Gen-X als Brückenbauer

Das von deltaDAO geschaffene und von Polygon Supernets sowie dem Ocean Protocol Technology Stack betriebene GEN-X-Netzwerk möchte diese Branchen mit den Sektoren KI, Web3 und dezentralen Finanzdienstleistungen verbinden. Ziel ist es, Transparenz, Übertragbarkeit, Datensouveränität und Interoperabilität von Daten und Diensten in diesen Bereichen zu ermöglichen. Durch den Einsatz des EUROe sollen Abwicklungsprozesse wesentlich kostengünstiger werden, da Drittpartei-Risiken und der Bedarf an Zwischenhändlern reduziert werden. Da die Teilnehmer nicht auf zahlreiche Zahlungsanbieter zurückgreifen müssen, sollen so Anwendungen, die von Haus aus in das Netz integriert sind, mit einem hohen Maß an Interoperabilität abgewickelt werden können.

Digitale Infrastruktur: Ist Europa noch im Rennen?

“Europa muss die Ungleichgewichte seines derzeitigen Marktes überwinden und digital wettbewerbsfähiger werden, um auf der Weltbühne bestehen zu können. Die Integration von EUROe in das GEN-X-Netzwerk bringt uns einen Schritt näher an die Schaffung einer nahtlosen und reibungslosen digitalen Wirtschaft, die allen Teilnehmern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Plattformlösungen mit einem fragmentierten Zahlungsansatz verschafft”, sagt Kai Meinke, Mitbegründer und Business Lead bei deltaDAO.

Gegenüber BTC-ECHO erklärt Membrane Finance CEO Juha Viitala die Anwendungsfälle des EUROe im Netzwerk: “EUROe würde als Zahlungs- und Abrechnungswährung im Netzwerk verwendet werden. Derzeit werden Zahlungen über Ocean Protocol Token abgewickelt, was es für viele Parteien aufgrund von Umrechnungen und der Notwendigkeit, einen Protokoll-Token zu besitzen, schwierig macht. Ein Euro basierter, regulierter Token macht die Sache für viele Parteien zugänglicher und konformer.”

Weiter fühle man sich geehrt, “mit deltaDAO und Polygon Labs zusammenzuarbeiten, um EUROe der Gaia-X-Community zur Verfügung zu stellen, einem der weltweit fortschrittlichsten Ökosysteme für Daten und KI, das von zahlreichen Unternehmen, Regierungsprojekten und Industriesektoren genutzt wird”.

