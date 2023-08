Es ist noch nicht lange her, seit Ethereum kurz vor dem Merge viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Mittlerweile ist die Euphorie abgeflacht.

Verlieren Wale das Interesse an Ethereum?

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Santiment.

Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, als die Anleger in Scharen ETH kauften, als der Marktwert weit über 4.000 US-Dollar lag. Am 10. November 2021 erreichte die Marktkapitalisierung ein Allzeithoch von 489,17 Milliarden US-Dollar und es sah gut aus für die Kryptowährung mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung, zusammen mit vielen anderen Projekten da draußen.

Aber nach einer steilen Korrektur und einem Blutbad, das vor allem 2022 stattfand, liegt der ETH-Kurs bei etwa einem Drittel des Wertes von vor 22 Monaten. Das Projekt hat insbesondere vor etwa einem Jahr die Aufmerksamkeit des Krypto-Sektors auf sich gezogen, als Anleger dem Merge entgegenfieberten. Und was die Erreichung seines eigentlichen Ziels anbelangt, so war die verbesserte Skalierbarkeit und der geringere Energieverbrauch ein Erfolg. Aber das Ausbleiben eines Ausbruchs bei diesem Vermögenswert hat dazu geführt, dass die Anleger Ethereum (im Gegensatz zu anderen Large Caps) im Laufe des Jahres immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Wo stehen wir also jetzt? Gibt es ein Licht am Ende des Tunnels für Ethereum? Santiment sieht das Projekt auf jeden Fall noch als lebensfähig an, unabhängig davon, wo sein aktueller Wert liegt.

Was den Nutzen angeht, ist Vitaliks Projekt mächtig eingebrochen, wobei das Transaktionsvolumen auf der Blockchain und das Handelsvolumen seit dem Höhepunkt Anfang November letzten Jahres deutlich zurückgegangen sind.

Es ist zwar nicht unbedingt eine “Red Flag” für einen Vermögenswert, aber ein Hinweis darauf, dass die Masse einfach Desinteresse zeigt, während viele Anleger nicht entscheiden können, ob das Preisniveau von 1.650 US-Dollar über- oder unterbewertet ist. Wir haben um die 1.500 US-Dollar-Marke herum eine gewisse psychologisch wichtige Unterstützung gesehen, sofern ETH so weit fällt. Falls dieses Szenario eintritt, dürfte das Volumen deutlich ansteigen.

Ethereum: Haie und Wale ziehen sich zurück

Aber neben dem allgemeinen Enthusiasmus ist es wichtig, einen Blick darauf zu werfen, wie sich die wichtigsten Haie und Wale verhalten. Und wie wir sehen können, gab es einen etwa 4-monatigen Angebotsrückgang bei Adressen, die zwischen 10 und 10.000 ETH halten.

Wale und Haie haben Ende letzten Jahres wirklich viel Geld angehäuft, aber die Gewinnmitnahmen aus diesen wichtigen Reihen erfolgten schnell und heftig, gerade als der Preis ein Jahreshoch von ca. 2.120 US-Dollar erreicht hatte.

Die anhaltende Talfahrt des Angebots, das von Haien und Walen gehalten wird, müssen wir im Auge behalten. Die Preise können immer noch steigen, wenn sie Gewinne mitnehmen, und ihre Bestände sind alles andere als eine perfekte Korrelation. Aber was das Signal für eine sofortige Rückkehr zu 2.000 Dollar und mehr angeht, so wird es sicherlich nicht von den Walen aufrechterhalten.

Entwicklungsaktivität auf hohem Niveau

Und schließlich können diejenigen, die sich große Sorgen um die Präsenz von Ethereum im gesamten Krypto-Ökosystem machen, beruhigt sein, denn die Entwicklungsaktivitäten des ETH-Teams sind nach wie vor sehr lebendig.

Im Laufe der achtjährigen Geschichte des Projekts hat die Arbeit an Verbesserungen und Innovationen ganz offensichtlich zugenommen. Auch wenn es gelegentlich Gerüchte gibt und manche Ethereum beschuldigen, ein Team zu haben, das sich nicht kümmert und eines Tages die Investoren abziehen könnte. Aber Spoiler-Alarm: Teams, die Investoren abziehen, werden in der Regel nicht Monat für Monat immer aktiver in ihrem Github-Repository.

Es gibt einige Dinge, über die man optimistisch sein kann, wenn man in ETH investiert. Immer mehr Projekte nutzen die Blockchain, was ihren Platz in der Krypto-Szene nur weiter festigt. Doch wer nach dem günstigsten Zeitpunkt für einen Swing Trade sucht, könnte sich nach besseren Bedingungen umsehen.

Disclaimer: Die in diesem Beitrag zum Ausdruck gebrachten Meinungen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, spezifische Ratschläge oder Empfehlungen für Einzelpersonen oder für bestimmte Wertpapiere oder Anlageprodukte zu geben.

