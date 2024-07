Ethereum (ETH) kann sich in den ersten Stunden nach Handelsbeginn der ETFs in den USA gut behaupten. Folgende Kursniveaus sind nun relevant.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Ethereum (ETH) trotz der positiven ETF-News im Kurs nachgibt

Welche Kursmarken die zweitgrößte Kryptowährung nun verteidigen muss

Wieso Ethereum die Krypto-Leitwährung Bitcoin mittelfristig outperformen könnte

Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum (ETH) konnte sich Anfang Juli rechtzeitig berappeln und den Rückfall bis an die letzten Verlaufstiefs um 2.856 US-Dollar rechtzeitig zum Handelsstart der Ethereum Spot-ETFs am heutigen Dienstag, den 23. Juli, egalisieren. Mit 3.4XX US-Dollar handelt der größte Altcoin nach Marktkapitalisierung zwar wieder oberhalb seiner 50-Tagelinie EMA50 jedoch weiterhin unter der wichtigen Resistmarke von 3.652 US-Dollar. Ein in den letzten Handelstagen wieder erstarkender US-Dollar-Index (DXY) scheint abermals als Gegenwind auf den Kryptomarkt zu wirken. In den ersten dreißig Handelsminuten der Ethereum Spot-ETFs scheinen zudem vermehrte Verkäufe aus dem Grayscale ETF für Abgabedruck zu sorgen.

Wie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Kursentwicklung mit Blick auf die Ethereum Spot-ETFs charttechnisch zu bewerten ist und welche Kursniveaus auf der Unterseite und Oberseite in den kommenden kurz- und mittelfristig zu beachten sind, erklärt diese Kursanalyse.

