Der Ethereum-Kurs (ETH) fügt sich der kurzfristigen Schwäche am Kryptomarkt und handelt mit 1.910 US-Dollar nun wieder an einer Schlüsselmarke.

Die in der gestrigen Analyse von Bitcoin (BTC) angesprochene Kurskonsolidierung wirkt sich am heutigen Mittwoch, dem 5. Juli, auch auf die Kursentwicklung von Ethereum (ETH) aus. Nachdem der Altcoin zu Wochenbeginn das Golden Pocket der aktuellen Bewegung abgearbeitet hatte, drehte der Ether-Kurs in der Folge gen Süden um und fiel in den letzten Handelsstunden bis an den Support bei 1.904 US-Dollar zurück. Stabilisiert sich Ethereum nun im grünen Supportbereich und rutscht nicht per Tagesschluss weiter gen Süden ab, ist der Blick weiter gen Norden gerichtet. Erst ein Rückfall unter die Kreuzunterstützung aus EMA 50 (orange) und horizontaler Unterstützung bei 1.853 US-Dollar wäre als ein kurzfristiges Warnsignal für die Käuferseite zu werten. Weiter aufhellen wird sich das Chartbild, sobald Ethereum per Tagesschlusskurs über die lila Widerstandszone um 1.991 US-Dollar ausbrechen kann.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 1.938 USD, 1.965/1.991 USD, 2.019 USD, 2.072 USD, 2.115/2.160 USD, 2.305/2.346 USD, 2.467 USD

Ähnlich wie bei Bitcoin zeigten auch die Ethereum-Bullen zuletzt erste Schwächeanzeichen. Übergeordnet wirkt der Ether-Chart jedoch unverändert bullish. Bereits am letzten Zwischentief bei 1.816 US-Dollar könnte die Kurskonsolidierung ein Ende finden. Sogar ein Luftholen bis in die rote Unterstützungszone zwischen 1.774 US-Dollar und 1.751 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht unproblematisch für die Käuferseite. Mit dem Golden Pocket der aktuell laufenden Korrekturbewegung, dem Supertrend sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA200 (blau) findet sich hier ein Unterstützungsbollwerk. Sobald die Bullen den Widerstand bei 1.938 US-Dollar zurückerobern können, geht der Blick erneut in Richtung der Monatshochs.

Gelingt ein dynamischer Sprung in Richtung 1.965 US-Dollar und der Ether-Kurs startet bis an die 1.991 US-Dollar durch, ist mit einer ersten Vorentscheidung zu planen. Optimalerweise überwindet Ethereum direkt den lila Resistbereich und steigt bis an das Vormonatshoch bei 2.019 US-Dollar an. Ein Indiz dafür wäre eine Stabilisierung der Krypto-Leitwährung Bitcoin oberhalb der 31.000 US-Dollar. Bricht Ethereum sodann über den Widerstand bei 2.072 US-Dollar aus, kommt die blaue Widerstandszone in den Fokus der Anleger.

Zwischen 2.115 US-Dollar und dem alten Kurstief vom 24. Januar 2022 bei 2.160 US-Dollar kommt es zum ultimativen Showdown für die kommende Zeit. Wird dieser Bereich sodann von den Bullen pulverisiert, aktiviert sich frisches Aufwärtspotenzial in Richtung der mittelfristigen Zielzone zwischen 2.305 US-Dollar und 2.348 US-Dollar.

Die hier befindliche Abrisskante des anschließenden Abverkaufs aus dem Mai 2022 gepaart mit dem 138er-Fibonacci-Extension der laufenden Bewegung ist als nächster starker Widerstandsbereich anzusehen. Erst wenn sich der Ether-Kurs sodann im Bereich der 2.150 US-Dollar stabilisiert und perspektivisch über die Marke von 2.346 US-Dollar gen Norden absetzt, rückt das maximale Kursziel um 2.459 US-Dollar in den Fokus. Neben der dem Resist aus dem Mai des Vorjahres verläuft hier auch die 161er-Fibonacci-Projektion der momentanen Anstiegsbewegung.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.911/1.903 USD 1.853 USD, 1.816 USD, 1.774/1751 USD, 1.715 USD, 1.651/1.629 USD, 1.588 USD, 1.501/1.474 USD, 1.416/1.371 USD

Die Bären versuchten den Vormarsch der Bullen zuletzt im Bereich der lila Widerstandszone zu stoppen und drückten den Kurs am heutigen Mittwochmorgen zurück unter die Marke von 1.938 US-Dollar in Richtung des alten Ausbruchsniveaus zwischen 1.911 US-Dollar und 1.903 US-Dollar. Bereits hier scheinen die Käufer dagegenhalten zu wollen. Erst wenn diese Zone per Tagesschlusskurs durchbrochen ist, rückt der EMA50 bei 1.853 US-Dollar wieder in den Fokus. Sollte auch dieser Support unterboten werden, weitet sich die Konsolidierung bis an das Zwischentief bei 1.816 US-Dollar aus.

Hier ist abermals mit Gegenwehr der Käuferseite zu planen. Wird diese Kursmarke jedoch dynamisch unterboten, kommt die rote Zone in den Fokus. Dieser Bereich stellt das kurzfristige Make-or-Break-Chartniveau auf der Unterseite dar. Hier werden die Bullen zur Stelle sein müssen, muss das Zepter weiter in ihrer Hand zu halten. Gelingt es den Bären wider Erwarten auch diesen Bereich zu unterbieten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Abverkaufs bis an das alte Ausbruchslevel bei 1.715 US-Dollar deutlich an. Bleiben die Bullen auch hier abstinent, und Ethereum bricht dynamisch unter die 1.715 US-Dollar weg, trübt sich das Chartbild zunehmend ein. Ein Kursrutsch bis in die orange Unterstützungsbereich muss sodann eingeplant werden. Zwischen 1.651 US-Dollar und 1.629 US-Dollar könnte Ethereum einen Doppelboden ausbilden.

Die Käuferseite dürfte es sich nicht nehmen lassen, hier einen Neueinstieg zu wagen. Denn eine nachhaltige Aufgabe der 1.629 US-Dollar hätte Signalwirkung und dementsprechend bearishe Implikationen für das Chartbild von Ethereum. Eine weitere Abwärtskorrektur wäre zu erwarten, die den Ether-Kurs direkt bis in den Bereich zwischen 1.588 US-Dollar und 1.566 US-Dollar korrigieren lassen dürfte. Übergeordnet wäre dann auch ein Abverkauf in Richtung des Verlaufstiefs vom 10. März zwischen 1.416 US-Dollar und 1.317 US-Dollar nicht mehr auszuschließen.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI im Tageschart stieg in der Spitze bis auf 62, bevor er erneut in Richtung der neutralen Zone zurückfiel. Damit erreichte er den überkauften Status nicht. Weitet sich die Korrektur aus, droht der RSI-Indikator zurück in die neutrale Zone zurückzufallen. Zwar weist der MACD-Indikator ebenfalls unverändert ein Kaufsignal auf, jedoch tendiert er momentan auch wieder leicht gen Süden.

Auf Wochenbasis steht der MACD zwar kurz davor ein frisches Kaufsignal zu aktivieren, dafür benötigt es jedoch bis zum Wochenschluss am Sonntag ein neues Verlaufshoch. Der RSI weist mit einem Wert von 57 nun ein Long-Signal auf, muss dieses aber ebenfalls noch bestätigen, ansonsten droht auch hier ein Rückfall in die neutrale Zone.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,92 Euro.