Was Ethereum gegenüber seiner Konkurrenz nach wie vor auszeichnet, ist die Profitabilität der Blockchain. Auch in diesem Monat übertreffen die Einnahmen bei Weitem die der Zweit- und Drittplatzierten, Tron und Lido. ETH ist zudem eine der wenigen Blockchains, die kontinuierlich Gewinne verzeichnet.

Trotz der beträchtlichen Einnahmen von knapp 76 Millionen US-Dollar für Bitcoin und den bemerkenswerten 29,6 Millionen US-Dollar für MakerDAO, wird deutlich, dass Ethereum nicht nur die Liste anführt, sondern die Einnahmen der anderen Projekte bei weitem übertrifft. Dieses Faktum bestätigt ETH als eine der wenigen Blockchains, die konsequent hohe Gewinne erzielen.

Einnahmen der größten Blockchain-Projekte der letzten 30 Tage. Quelle: Tokenterminal.com

Pioniere einer neuen Ära?

Interessant ist auch die Position von Uniswap, das mit 83 Millionen US-Dollar an Gebühreneinnahmen mehr einnimmt als die gesamte Bitcoin Blockchain und somit die Fähigkeit von Ethereum-basierten Anwendungen unterstreicht, Einnahmen zu generieren. Dieses hohe Volumen an Gebühreneinnahmen zeigt die immense wirtschaftliche Aktivität auf ETH und das Potenzial, Investoren an den Einnahmen zu beteiligen.

Die Dominanz von Ethereum ist ein Beleg für die Stärke der Blockchain in Bezug auf Profitabilität und die Fähigkeit, kontinuierlich Cashflow zu generieren, was besonders für Investoren attraktiv ist. Die Tokenisierung und das Fee-Sharing-Vorhaben von Uniswap könnten in der Tat eine neue Ära einläuten, in der auch Kleinanleger die Chance haben, durch Ethereum-basierte Token im RWA- und DeFi-Sektor ein passives Einkommen zu erzielen.

Was ihr sonst noch über die Ethereum Blockchain wissen solltet und wie es um die Kryptowährung generell steht, erfahrt ihr im neuen BTC-ECHO Ethereum Report.