In diesem Artikel erfährst du: In welchem Dilemma sich das Bitcoin-Netzwerk befindet

Wie Layer-2-Netzwerke und neue Bitcoin-Token-Standards zum Überleben der Mining-Industrie beitragen

Welche Entwicklungen man derzeit im Bitcoin-Ökosystem beobachten kann

Wie sich die Bitcoin Blockchain in den nächsten Jahren verändern wird

Bitcoin steht an einem kritischen Wendepunkt seiner Entwicklung. Ursprünglich als digitales Wertaufbewahrungsmittel konzipiert, konfrontiert die alle vier Jahre auftretende Halbierung der Miner-Belohnungen das Netzwerk zunehmend mit einem Sicherheitsdilemma: Mit abnehmenden Blockbelohnungen könnte das Mining irgendwann nicht mehr rentabel sein, was die Sicherheit der größten Blockchain am Krypto-Markt gefährdet.

Layer-2-Netzwerke und die Entwicklung weiterer Anwendungen auf der Bitcoin Blockchain könnten jedoch neue Einnahmequellen für Miner schaffen und die langfristige Sicherheit und Rentabilität des Netzwerks gewährleisten.

Das Sicherheitsdilemma von Bitcoin

