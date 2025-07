Ethereum (ETH) hat in den letzten Tagen zum Befreiungsschlag angesetzt und eine starke Kursdynamik gen Norden initiiert. Gleich mehrere Gründe sprechen für eine Trendfortsetzung. Diese Chartmarken werden nun wichtig.

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Bullen eine neue Kursrallye initiieren könnten

Weshalb die Ethereum Treasuries dem Ether-Kurs Rückenwind verleihen

Welche Zielmarken der Altcoin in den kommenden Wochen anvisieren dürfte

Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich in den letzten Tagen zunehmend bullish und springt mit 3.265 USD auf den höchsten Wert seit Anfang Februar. Mit 21 Prozent Kursplus im Wochenvergleich kann der Altcoin auch den Bitcoin-Kurs zuletzt outperformen. Damit folgt Ethereum der historisch positiven Kursperformance im Handelsmonat Juli von durchschnittlich sieben Prozentpunkten Wertzuwachs. Durch den Ausbruch über das Verlaufshoch vom 11. Juni bei 2.875 US-Dollar konnte der Kurs des größten DeFi-Ökosystems weiter an Dynamik gewinnen. Welche Kursziele bei einer Stabilisierung oberhalb der 3.000 US-Dollar in den Anlegerblick geraten und welche Gründe für eine Trendfortsetzung gen Norden sprechen könnten.

