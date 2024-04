In diesem Artikel erfährst du: Was hinter dem JAM-Upgrade steckt

Wie Gavin Wood Polkadot wettbewerbsfähig machen will

Welche Folgen das Upgrade für DOT-Token-Inhaber hat

Wie es um die Zukunft von Polkadot steht

Das Ökosystem von Polkadot steht vor einer bedeutenden Evolution. Bei der diesjährigen Token2049-Konferenz in Dubai stellte Gavin Wood, der Gründer von Polkadot, eine umfassende Überarbeitung des Netzwerks vor: das Join-Accumulate Machine (JAM) Upgrade. Dieses Upgrade soll nicht nur die technische Struktur von Polkadot modernisieren, sondern auch die zukünftige Rolle und den Wert der zugehörigen Kryptowährung DOT maßgeblich beeinflussen. Nachfolgend schauen wir uns an, was hinter dem JAM-Upgrade steckt, welche Folgen es für DOT-Inhaber hat und ob Polkadot es in Zukunft wieder mit Ethereum, Solana und Co. aufnehmen kann.

