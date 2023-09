In den letzten zwölf Monaten ist die Ethereum-Staking-Rate stark angestiegen. Seit dem Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake konnte sie sich mehr als verdoppeln und aktuell befinden sich mit 22,38 Prozent aller Ether so viele ETH im Staking wie noch nie zuvor.

Doch was bedeutet dieser Anstieg in der Praxis für das Ethereum-Ökosystem und seine Staker? Eine erhöhte Staking-Rate stärkt die Sicherheit und Integrität des Ethereum-Netzwerks und ist Ausdruck dafür, wie viel Vertrauen Investoren in die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin haben. Gleichzeitig sorgt eine hohe Staking-Rate dafür, dass das auf dem Markt verfügbare Ether-Angebot reduziert ist, was sich bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage positiv auf den ETH-Kurs auswirkt.

Allerdings führt eine erhöhte Beteiligung am Staking auch zu geringeren Staking-Belohnungen für Staker. Der Grund: Durch mehr gestakte Ether verteilen sich die Staking-Belohnungen auf eine größere Menge an Investoren, was zu geringeren individuellen Renditen führt.

Aber keine Sorge: Im Folgenden nehmen wir verschiedene Ethereum-Staking-Methoden genauer unter die Lupe, um herauszufinden, mit welchen man nach wie vor attraktive Renditen erzielen kann. Zudem zeigen wir euch, wo es aktuell die höchsten Renditen gibt.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden