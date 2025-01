In diesem Artikel erfährst du: Welche Trends in 2025 auf Ethereum zukommen könnten

Wo Ethereum Bitcoin übertreffen könnte

Mit welchen Kursen Experten 2025 rechnen

Viel wurde in diesem Jahr über Ethereum gesagt, geschrieben, prognostiziert und gemeckert. Unterm Strich aber blieb die zweitgrößte Kryptowährung in Sachen Kursperformance schlichtweg hinter den Erwartungen vieler Anleger zurück. In den Augen einiger Kritiker war 2024 gar der “Anfang vom Ende” von Kryptos zweitgrößtem Coin. Doch wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück – und Ethereum dürfte sich reichlich Vorsätze für 2025 gesetzt haben. Warum es ein gutes Jahr werden könnte.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin-Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden