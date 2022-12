ETC, TON und OKB Das sind die Top Altcoins des Tages

Drei Tage vor Weihnachten stehen viele Altcoins mit einigen Prozentpunkten im Plus. Von Ethereum Classic bis OKB: Das sind die Top Coins am Krypto-Markt.

Während der Krypto-Space die vergangenen Wochen und Monate dazu genutzt hat, um sich vom FTX-Schock zu erholen, stehen mit Pleitegerüchten um die Digital Currency Group und Vorwürfen gegen Binance die nächsten potenziellen Hiobsbotschaften bereits vor der Tür. Doch noch ist nicht aller Tage Abend – die DCG muss nicht pleitegehen und Binance könnte mit schlüssigen Erklärungen Zweifel ausräumen.

Anleger:innen nutzen die Vorweihnachtszeit, um bescheiden nachzukaufen. So tendiert ein Großteil des Krypto-Marktes am heutigen 21. Dezember seitwärts, doch es gibt auch Ausreißer – nach unten und nach oben. Die Verlierer des Tages innerhalb der Top 30 sind Lido DAO (LDO), Terra Luna Classic (LUNC) und Bitcoin SV (BSV), die innerhalb der letzten 24 Stunden allesamt zwischen 3,5 und 2,5 Prozent einbüßten.

Die Tagesgewinner im Folgenden.

Ethereum Classic (ETC): Goldmedaille für ETH-Hard-Fork

Ethereum Classic (ETC) Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Die Ethereum Hard Fork vermeldet zur Stunde ein Kurswachstum von 4,39 Prozent, kann damit ihre Marktkapitalisierung auf 2,283 Milliarden US-Dollar steigern. Aktuell handelt ETC zu einem Kurs von 16,41 US-Dollar. Damit ist der Altcoin knapp ein Zehntel vom Allzeithoch wert, welches Ethereum Classic vor über eineinhalb Jahren, am 6. Mai 2021, bei 167,09 US-Dollar aufstellte.

Ethereum Classic ist indes eine Hard Fork von Ethereum, die ursprünglich als Antwort auf einen Hack entwickelt wurde, der 50 Millionen US-Dollar an Ether von The DAO erhielt, einer autonomen Organisation, die ein Crowdfunding betreibt, um dezentrale Open-Source-Geschäftsmodelle auf Basis Ethereums aufzubauen. Alles Weitere zu ETC lest ihr hier.

Toncoin (TON): Telegram Coin mit beständigem Kurswachstum

Toncoin (TON) Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Über das Wachstum des Telegram Tokens TON haben wir bereits vor einer Woche berichtet. Den Kursanstieg befeuert haben, wie es scheint, jüngste Integrationen innerhalb des Telegram-Messengers. Außerdem kann der “The Open Network” Coin erstmalig dank einer neuen Kooperation mit SafePal seit Mitte November auf eine Hardware-Wallet übertragen.

Dies dürfte die Massenadaption TONs gefördert haben, war das Verschieben der eigenen Token weg von zentralisierten Börsen, hin zur Lagerung auf Hardware Wallets im Zuge des FTX-Kollapses ein maßgebender Trend im vergangenen Monat.

Anleger:innen danken es dem Projekt: Im 24-Stunden-Vergleich konnte der Altcoin um 3,97 Prozent zulegen, in den letzten sieben Tagen um 7,94 Prozent und auf den Monat gerechnet sogar 48,94 Prozent. Der TON-Kurs liegt zur Zeit des Schreibens bei 2,53 US-Dollar.

OKB: Dritter Platz für südkoreanischen Exchange Token

OKB Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

OKB ist der Utility Token der auf den Seychellen ansässigen Krypto-Börse OKX. Binnen der letzten 24 Stunden konnte der OKB-Kurs um 3,11 Prozent wachsen, was dem Altcoin die Bronzemedaille im heutigen Ranking der Top Coins am Krypto-Markt beschert. Auf Wochensicht büßte OKB zwar um 1,17 Prozent ein, das macht der Token auf Monatssicht jedoch allemal wett: denn dort ist er 12,98 Prozent im Plus.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade über 240 Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf Phemex, der Plattform für Einsteiger als auch erfahrene Investoren. Zum Anbieter