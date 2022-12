Die vergangenen Tage und Wochen haben dem ohnehin schon angeschlagenen Krypto-Markt ordentlich zugesetzt. Infolge des FTX-Desasters sind sämtliche Kurse eingebrochen. Doch nun deutet sich Erholung an. 2 Prozent bei Bitcoin, über 3 Prozent bei Ethereum, rund 3 Prozent bei Dogecoin und Polygon und knapp 2 Prozent bei BNB: Die Kurse der Top-10-Kryptowährungen sind am heutigen Handelstag allesamt grün und geben Grund zu (verhaltenem) Optimismus. Doch auch abseits der Top 10 gibt es große Gewinner am Krypto-Markt. Die drei größten von ihnen: Axie Infinity (AXS), Cronos (CRO) und Litecoin (LTC).

Axie Infinity (AXS) Kurs: Zurück in der Top 50

Axie Infinity (AXS) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Der Token des größten Blockchain-Spiels kann zum Zeitpunkt des Schreibes ein Plus von 21,8 Prozent binnen der letzten 24 Stunden vermelden, kämpft sich so zurück in die Top 50 der wertvollsten Kryptowährungen. Zu Redaktionsschluss handelt AXS bei einem Kurs von 8,14 US-Dollar. Sein Allzeithoch erreichte der Token am 6. November 2021 bei 164,90 US-Dollar.

Was genau hinter dem sprunghaften Wachstum des Altcoins liegt, lässt sich nur mutmaßen. Ein Grund dürfte allerdings die Zusammenkunft von über 600 Axie-Community-Mitgliedern gewesen sein, die über die Zukunft des Blockchain-Spiels beraten haben.

Cronos (CRO) Kurs: Crypto.com Token kämpft sich nach oben

Cronos (CRO) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Der Chart des Crypto.com-eigenen Cronos Tokens (CRO) gleicht einer Achterbahn: Während der Krypto-Börsen-Coin auf Monatssicht ein Minus von über 38 Prozent beklagt, steht er zum Zeitpunkt des Schreibens im 24-Stunden-Vergleich mit 12,7 Prozent im Plus. Das reicht freilich nicht aus, um sich auch nur in die Nähe seines Allzeithochs vom 24. November vergangenen Jahres zu kämpfen – damals lag der Kurs bei 0,96 US-Dollar, heute bei gerade einmal 7 Cent.

Wie sich die Krypto-Börsen-Token wie BNB, CRO und Co. seit der FTX-Pleite schlagen, hat sich BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck angeschaut: Wie schlagen sich Binance, Crypto.com und Co.?

Litecoin (LTC) Kurs: Krypto-Urgestein mit großem Wachstum

Litecoin (LTC) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Die nach Bitcoin zweitälteste Kryptowährung im Space hat bereits seit einem Monat einen Lauf. So notiert der LTC-Kurs zur Stunde bei 83,38 US-Dollar, was einen Kurssprung von 9,21 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden bedeutet. Auf den Monat sind es sogar 23,06 Prozent. Von seinem Allzeithoch aus dem Mai 2021 bei 410,26 US-Dollar ist Litecoin zwar dennoch weit entfernt, das aktuelle Wachstum spendet jedoch Hoffnung auf eine Rückkehr zu vergangenen Hochzeiten.

