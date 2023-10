Eltern aufgepasst: So müssen Minderjährige ihre Kryptos versteuern

Finanzamt klopft an

Wer mit dem Handel von Kryptowährungen oder NFTs Gewinne macht, muss diese in vielen Fällen beim Finanzamt versteuern. Das gilt auch für Minderjährige. Bei einer Steuerhinterziehung haftet in Deutschland der gesetzliche Vormund, in den meisten Fällen: die Eltern. Wie das Versteuern von Kryptogewinnen für Minderjährige funktioniert, hat die auf Krypto spezialisierte Steuerberaterin Evelyn Klieber im Gespräch mit BTC-ECHO verraten.

Seit knapp einem Jahr liegt ihr Fokus auf dem Thema, sie schreibt ihre Dissertation über NFTs und hält Vorträge auf Kryptomessen. Dabei ist ihr aufgefallen: Immer mehr Jugendliche kommen zu ihr, die im Bullrun von 2021 satte Gewinne mit Krypto gemacht haben. Und nun nicht wissen, was sie tun sollen: “Manche trauen sich nicht, mit ihren Eltern zu reden – aus Angst, das Geld weggenommen zu bekommen. Dann droht Strafe”, erklärt Klieber. “Und Eltern haften für ihre Kinder.” Für 2021 endete die Abgabefrist der Steuererklärung am 31. August 2023.

Das Finanzamt schläft nicht

Erster Schritt: “Eltern müssen auf ihre Kinder aktiv zu gehen und sie fragen, was sie im Internet machen”, erklärt die Steuerberaterin. “Sie sind gesetzlich zur Überwachung verpflichtet.” Zweiter Schritt: “Gemeinsam einen Steuerberater suchen, der auf Kryptowährungen spezialisiert ist.” Dieser benötigt die Unterlagen für die Geschäfte.

