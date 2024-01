Elon Musk hat in einem Twitter-Space über die Nutzung von Bitcoin auf dem Mars fabuliert. Auch für eine Integration auf X zeigte er sich offen.

Elon Musk verfolgt ehrgeizige Ziele. Die erste bemannte Mission seines Raumfahrtunternehmens SpaceX soll bis 2029 zum Mars fliegen, 2050 eine Kolonie entstehen – und Einkäufe auf dem roten Planeten dann möglicherweise mit Bitcoin getätigt werden. In einem Meeting auf der Kurznachrichtenplattform X, ehemals Twitter, diskutierte er in illustrer Runde – organisiert wurde der Space von Ark-Invest-Geschäftsführerin Cathie Wood – die Möglichkeit, die Kryptowährung auf dem Mars zu nutzen. Letztlich schien er gar nicht abgeneigt. Auch nicht in Bezug auf Twitter-Nachfolger X.