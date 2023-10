Im April 2024 ist es wieder so weit: Das vierte Bitcoin Halving steht an. Bislang folgte auf das Event immer ein Kursanstieg. Viele erwarten (und hauptsächlich: hoffen), dass sich dieser Effekt beim nächsten Halving wiederholt. In Deutschland sind Bitcoin-Gewinne erst nach einjähriger Haltedauer steuerfrei. Wer heute Bitcoin kauft, kann nach deutschem Steuerrecht etwaige Gewinne folglich erst circa 170 Tage nach dem Halving steuerfrei verkaufen. Wie stand es in der Vergangenheit um BTC in diesem Zeitfenster?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden