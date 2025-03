In diesem Artikel erfährst du: Warum Peter Schiff den Spitznamen "Dr. Doom" trägt

Warum seine Bitcoin-Kritik unbegründet ist

Wieso der Goldbug ein guter Bitcoin-Maximalist wäre

Wie Peter Schiff die BTC-Adoption unterstützt

Gold ist besser als Bitcoin, zumindest wenn es nach Peter Schiff geht. Der Goldbug macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Krypto-Leitwährung. Bitcoin, das digitale Gold: Daran glaubt Schiff nicht. Doch je länger er sich mit Bitcoinern streitet, desto mehr – so scheint es – gerät er selbst in die Szene. Immerhin besitzt er jetzt eigene Krypto-Bestände und sogar eine Hardware Wallet. Auch die Gründe für die Bitcoin-Reserve kann Schiff “nachvollziehen.” Und bei der Kritik am Fiatsystem und der Regierung macht Schiff sogar libertären Bitcoinern Konkurrenz. Warum Peter Schiff einen guten Bitcoin-Maximalisten abgeben würde – und warum sein Spitzname “Dr. Doom” ist.

