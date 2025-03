Auf dem Tageschart hat Dogecoin nahezu den gesamten Anstieg des letzten Jahres wieder abgegeben. Seit Jahresbeginn befindet sich der Kurs in einem klaren Abwärtstrend, hält sich jedoch weiterhin oberhalb des 800er EMA und konsolidiert in diesem Bereich. Der letzte Versuch, den Widerstand am 50er EMA zu durchbrechen, ist gescheitert, was auf anhaltende Schwäche hindeutet.

Sollte Bitcoin weiter fallen, könnte Dogecoin erneut in die blaue Support-Box zurücklaufen. Der RSI (Relative Strength Index) auf dem Tageschart liegt knapp unter der 50-Punkte-Marke, was ihm sowohl Spielraum für einen Anstieg als auch für einen weiteren Rückgang gibt.

Ein echter Trendwechsel wäre erst dann wahrscheinlich, wenn Dogecoin den 200er EMA zurückerobern kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt der Markt klar bearish und die Bären behalten weiterhin die Kontrolle.

Auch die Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) zeigt, dass sich unterhalb des aktuellen Kurses erhebliche Liquiditätsbereiche angesammelt haben, die der Markt möglicherweise noch abholen könnte. Es bleibt daher abzuwarten, wie die Wochenkerze letztlich schließen wird und ob ein positiver Impuls generiert werden kann.

DOGE Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart – Entscheidende Marken im Fokus

Auf dem 4-Stunden-Chart befindet sich Dogecoin mit dem RSI bereits nahe am überverkauften Bereich. Sollte der Kurs es nicht schaffen, sich über dem 50er EMA im 4-Stunden-Chart zu halten, ist ein erneuter Rücklauf in die blaue Support-Box darunter wahrscheinlich.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Wichtig wird sein, dass Dogecoin kein tieferes Tief formt, um eine mögliche Trendwende einzuleiten. Sollte jedoch das aktuelle Tief gebrochen werden, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung erheblich.

Die Analyse der Liquidation Levels (oben rechts im nachfolgenden Chart) zeigt, dass in der aktuellen Preisspanne die Shorts gegenüber den Longs überwiegen. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, dass mehr Long-Positionen abgeholt werden als Shorts, insbesondere wenn der Markt kurzfristig anzieht.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.